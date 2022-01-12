Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220112/predlozheniya-1767563772.html
Россия надеется получить от НАТО предложения по безопасности
Россия надеется получить от НАТО предложения по безопасности - РИА Новости, 12.01.2022
Россия надеется получить от НАТО предложения по безопасности
Москва рассчитывает получить письменный ответ от НАТО на свои предложения о гарантиях безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T20:07
2022-01-12T20:35
москва
нато
россия
в мире
сша
александр грушко
совет россия-нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767483910_0:0:2020:1137_1920x0_80_0_0_898398867b78827d24803ad78ee07951.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Москва рассчитывает получить письменный ответ от НАТО на свои предложения о гарантиях безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Российские предложения были представлены в письменном виде, они абсолютно понятны и взаимосвязаны. Мы также рассчитываем на то, что страны НАТО представят свои соображения о том, как можно пойти по пути выполнения предложений, которые мы выдвинули. Или объяснить, почему они неприемлемы", - сказал Грушко по итогам заседания Совета Россия-НАТО."На основе анализа уже можно будет принять решение относительно того, как двигаться вперёд. В том числе и в плане задействования формата Совета Россия-НАТО. По сегодняшним обсуждениям у нас сложилось впечатление, что такие соображения, в том числе в письменном виде, могут поступить. Будем это приветствовать ", - добавил Грушко.Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что о продолжении переговоров Совета РФ-НАТО станет понятно после того, как альянс представит свои предложения.По его словам, Россия сделала первый шаг, изложив на бумаге свое видение безопасности."Сегодня мы призвали наших партнеров, чтобы они тоже изложили на бумаге свои представления, в каком направлении двигаться. Тогда станет ясно, какие инструменты, в том числе переговорные форматы, могут быть востребованы для того, чтобы обеспечить движение к этой цели, можно будет говорить о каких-то этапах, говорить о создании сфокусированных на отдельных проблемах форматах", - сказал Грушко в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета РФ-НАТО.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В ходе дискуссии стороны, как ожидается, постараются обсудить взаимные опасения по вопросам европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями. Планируется, что переговоры продлятся около трех часов. На следующий день после заседания Совета Россия-НАТО состоятся консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
https://ria.ru/20220112/grushko-1767565084.html
https://ria.ru/20220112/bezopasnost-1767565311.html
москва
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767483910_295:0:2020:1294_1920x0_80_0_0_46985ae2da068e247a3c1794e9b04dcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, нато, россия, в мире, сша, александр грушко, совет россия-нато
20:07 12.01.2022 (обновлено: 20:35 12.01.2022)
 
Россия надеется получить от НАТО предложения по безопасности

Замглавы МИД Грушко: Россия надеется получить от НАТО предложения по безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Москва рассчитывает получить письменный ответ от НАТО на свои предложения о гарантиях безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Российские предложения были представлены в письменном виде, они абсолютно понятны и взаимосвязаны. Мы также рассчитываем на то, что страны НАТО представят свои соображения о том, как можно пойти по пути выполнения предложений, которые мы выдвинули. Или объяснить, почему они неприемлемы", - сказал Грушко по итогам заседания Совета Россия-НАТО.
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
20:15
Россия готова к диалогу с НАТО по вопросу ударных вооружений, заявил Грушко
"На основе анализа уже можно будет принять решение относительно того, как двигаться вперёд. В том числе и в плане задействования формата Совета Россия-НАТО. По сегодняшним обсуждениям у нас сложилось впечатление, что такие соображения, в том числе в письменном виде, могут поступить. Будем это приветствовать ", - добавил Грушко.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что о продолжении переговоров Совета РФ-НАТО станет понятно после того, как альянс представит свои предложения.
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
20:18
В МИД призвали НАТО осознать серьезность проблем безопасности в Европе
По его словам, Россия сделала первый шаг, изложив на бумаге свое видение безопасности.
"Сегодня мы призвали наших партнеров, чтобы они тоже изложили на бумаге свои представления, в каком направлении двигаться. Тогда станет ясно, какие инструменты, в том числе переговорные форматы, могут быть востребованы для того, чтобы обеспечить движение к этой цели, можно будет говорить о каких-то этапах, говорить о создании сфокусированных на отдельных проблемах форматах", - сказал Грушко в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета РФ-НАТО.
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В ходе дискуссии стороны, как ожидается, постараются обсудить взаимные опасения по вопросам европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями. Планируется, что переговоры продлятся около трех часов. На следующий день после заседания Совета Россия-НАТО состоятся консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
Посмотреть
 
МоскваНАТОРоссияВ миреСШААлександр ГрушкоСовет Россия-НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведут
00:26В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
00:18Страны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в Госдепе
23:52Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России
23:32В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
23:31Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву
23:25Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
23:24В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
23:13Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ
23:07Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины
23:02Чешский премьер случайно выругался во время заседания
22:53Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины
22:49В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
22:45Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
22:36Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
22:34Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
22:33Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТО
22:29Главы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против России
22:27В Госдепе ожидают новых контактов в Россией в предстоящие дни
22:27Госдеп прокомментировал проект санкций против России
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведутВ Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕСтраны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в ГосдепеГосдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения РоссииВ Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метровСамолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в МосквуТокаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядковВ Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию РоссииМишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕГосдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении УкраиныЧешский премьер случайно выругался во время заседанияГосдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг УкраиныВ США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТООнищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в СШАРогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТОГлавы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против РоссииВ Госдепе ожидают новых контактов в Россией в предстоящие дниГосдеп прокомментировал проект санкций против России