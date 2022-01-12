https://ria.ru/20220112/predlozheniya-1767563772.html

Россия надеется получить от НАТО предложения по безопасности

Россия надеется получить от НАТО предложения по безопасности - РИА Новости, 12.01.2022

Россия надеется получить от НАТО предложения по безопасности

Москва рассчитывает получить письменный ответ от НАТО на свои предложения о гарантиях безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T20:07

2022-01-12T20:07

2022-01-12T20:35

москва

нато

россия

в мире

сша

александр грушко

совет россия-нато

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Москва рассчитывает получить письменный ответ от НАТО на свои предложения о гарантиях безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Российские предложения были представлены в письменном виде, они абсолютно понятны и взаимосвязаны. Мы также рассчитываем на то, что страны НАТО представят свои соображения о том, как можно пойти по пути выполнения предложений, которые мы выдвинули. Или объяснить, почему они неприемлемы", - сказал Грушко по итогам заседания Совета Россия-НАТО."На основе анализа уже можно будет принять решение относительно того, как двигаться вперёд. В том числе и в плане задействования формата Совета Россия-НАТО. По сегодняшним обсуждениям у нас сложилось впечатление, что такие соображения, в том числе в письменном виде, могут поступить. Будем это приветствовать ", - добавил Грушко.Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что о продолжении переговоров Совета РФ-НАТО станет понятно после того, как альянс представит свои предложения.По его словам, Россия сделала первый шаг, изложив на бумаге свое видение безопасности."Сегодня мы призвали наших партнеров, чтобы они тоже изложили на бумаге свои представления, в каком направлении двигаться. Тогда станет ясно, какие инструменты, в том числе переговорные форматы, могут быть востребованы для того, чтобы обеспечить движение к этой цели, можно будет говорить о каких-то этапах, говорить о создании сфокусированных на отдельных проблемах форматах", - сказал Грушко в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета РФ-НАТО.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В ходе дискуссии стороны, как ожидается, постараются обсудить взаимные опасения по вопросам европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями. Планируется, что переговоры продлятся около трех часов. На следующий день после заседания Совета Россия-НАТО состоятся консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ria.ru/20220112/grushko-1767565084.html

https://ria.ru/20220112/bezopasnost-1767565311.html

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