https://ria.ru/20220112/predlozhenie-1767556779.html

Российские предложения улучшат безопасность стран НАТО, заявил Грушко

Российские предложения улучшат безопасность стран НАТО, заявил Грушко - РИА Новости, 12.01.2022

Российские предложения улучшат безопасность стран НАТО, заявил Грушко

Предлагаемые Москвой гарантии улучшат безопасность не только России, но и стран НАТО, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T19:24

2022-01-12T19:24

2022-01-12T19:34

в мире

нато

россия

москва

александр грушко

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Предлагаемые Москвой гарантии улучшат безопасность не только России, но и стран НАТО, заявил замглавы МИД России Александр Грушко."Те меры, которые мы сегодня предлагаем, в том виде, как они зафиксированы в проекте соглашения... они позволяют кардинальным образом развернуть эту ситуацию, вновь вернуться к построению европейской безопасности на общих принципах и в интересах всех. Это улучшит не только состояние военной безопасности РФ... но также... улучшит безопасность и самих стран НАТО, особенно тех, что сами себя сегодня называют прифронтовыми", - сказал он по итогам переговоров РФ с НАТО.

россия

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2022

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в мире, нато, россия, москва, александр грушко