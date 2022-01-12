https://ria.ru/20220112/pravila-1767524210.html

В РПЦ призвали договориться о "правилах поведения" в православном мире

В РПЦ призвали договориться о "правилах поведения" в православном мире - РИА Новости, 12.01.2022

В РПЦ призвали договориться о "правилах поведения" в православном мире

Обмен заявлениями между церквями неперспективен, православные церкви будут принимать самостоятельные решения, пока не будут выработаны общие для всех правила... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T16:49

2022-01-12T16:49

2022-01-12T16:49

религия

справки

украина

африка

феодор ii (патриарх александрийский и всей африки)

отдел внешних церковных связей московского патриархата

петр порошенко

митрополит волоколамский иларион

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Обмен заявлениями между церквями неперспективен, православные церкви будут принимать самостоятельные решения, пока не будут выработаны общие для всех правила поведения, заявил в интервью РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.В 2019 году патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II признал раскольническую Православную церковь Украины. Говоря о последствиях этого решения, в РПЦ ранее отмечали, что они могут коснуться окормления верующих соотечественников в Африке – на канонической территории Александрийского патриархата. 29 декабря 2021 года синод Русской православной церкви обнародовал решение о создании Патриаршего экзархата в Африке и принятии под свою юрисдикцию 102 священников Александрийского патриархата по их прошению.После этого Александрийский патриархат выразил "глубочайшую скорбь" решением РПЦ создать экзархат в Африке и постановил обсудить его на синоде, который проходит в настоящее время. В свою очередь Синод Константинопольского патриархата назвал создание в Африке экзархата РПЦ "антиканоническим вторжением Русской церкви в юрисдикцию патриархии Александрии" и высказался за восстановление канонического порядка на Африканском континенте – соответствующее сообщение было опубликовано во вторник. Митрополит Иларион счел заявления Александрийского и Константинопольского патриархатов "ожидаемыми". Говоря о возможной реакции на них со стороны Русской православной церкви, он отметил, что поскольку к РПЦ "никто не обращался, то и ответ не предполагается"."На мой взгляд, путь обмена заявлениями – довольно бессмысленный и бесперспективный. Либо надо договариваться о правилах поведения на межправославном уровне, либо каждая поместная церковь будет предоставлена самой себе и будет принимать самостоятельные решения", - сказал митрополит Иларион.По его мнению, православным церквям и дальше "придется принимать нестандартные решения", пока "канонический порядок не будет восстановлен во всем мировом Православии, пока Константинополь будет отказываться от диалога и вести монолог".В этой связи он обратил внимание на призыв о необходимости такого диалога на межправославном уровне Архиепископа Албанского Анастасия, "который многие годы посвятил миссии на африканском континенте"."Путь к восстановлению единства и уврачеванию нанесенных ран лежит через возвращение к ситуации, которая имела место до осени 2018 года, — к той ситуации, когда православные церкви совещались между собой и когда, в соответствии с канонами, "первый" ничего не делал без согласия остальных, а остальные под председательством "первого среди равных" соборно принимали решения", - пояснил представитель Русской церкви.В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.По данным с сайта РПЦ, Александрийская церковь основана апостолом и евангелистом Марком, с 451 является патриархатом и "до последнего времени Церковь находилась в сильной церковной зависимости от Константинополя". Каноническая территория Александрийской православной церкви — страны Северной, Центральной и Южной Африки. В настоящее время в Александрийском патриархате насчитывается 27 митрополий и 4 епископии. Глава церкви – патриарх Александрийский и всея Африки Феодор Второй.

https://ria.ru/20220112/kanony-1767506526.html

https://ria.ru/20220112/afrika-1767452487.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211229/rpts-1766055561.html

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справки, украина, африка, феодор ii (патриарх александрийский и всей африки), отдел внешних церковных связей московского патриархата, петр порошенко, митрополит волоколамский иларион, московский патриархат, православная церковь украины (пцу)