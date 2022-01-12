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Москвичам пообещали резкое потепление и метель в четверг
Москвичам пообещали резкое потепление и метель в четверг - РИА Новости, 12.01.2022
Москвичам пообещали резкое потепление и метель в четверг
Циклон "Эльза" принесет в четверг в Москву потепление до минус 8 градусов, а также порывистый ветер, метель и низкое давление, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T21:16
2022-01-12T21:16
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Циклон "Эльза" принесет в четверг в Москву потепление до минус 8 градусов, а также порывистый ветер, метель и низкое давление, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В четверг во второй половине дня примерно с 15 часов, Центральную Россию, в том числе Москву, накроет снеговыми тучами теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном "Эльза"... К вечеру ветер в порывах усилится до 15-20 метров в секунду, начнется метель с ухудшением видимости до 1,5 километра, на дорогах переметы, снежный покров подрастет на два-три сантиметра. Температура воздуха повысится до минус 8-13, вечером потеплеет", - говорится в сообщении.Отмечается, что атмосферное давление станет аномально низким – за сутки упадет сразу на 23 единицы - с 753 до 730 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
21:16 12.01.2022
 
Москвичам пообещали резкое потепление и метель в четверг

Центр "Фобос": в Москве ожидают метель и потепление до минус восьми градусов в четверг

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Зима в Москве
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Циклон "Эльза" принесет в четверг в Москву потепление до минус 8 градусов, а также порывистый ветер, метель и низкое давление, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В четверг во второй половине дня примерно с 15 часов, Центральную Россию, в том числе Москву, накроет снеговыми тучами теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном "Эльза"... К вечеру ветер в порывах усилится до 15-20 метров в секунду, начнется метель с ухудшением видимости до 1,5 километра, на дорогах переметы, снежный покров подрастет на два-три сантиметра. Температура воздуха повысится до минус 8-13, вечером потеплеет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что атмосферное давление станет аномально низким – за сутки упадет сразу на 23 единицы - с 753 до 730 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.
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