https://ria.ru/20220112/poteplenie-1767572046.html

Москвичам пообещали резкое потепление и метель в четверг

Москвичам пообещали резкое потепление и метель в четверг - РИА Новости, 12.01.2022

Москвичам пообещали резкое потепление и метель в четверг

Циклон "Эльза" принесет в четверг в Москву потепление до минус 8 градусов, а также порывистый ветер, метель и низкое давление, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T21:16

2022-01-12T21:16

2022-01-12T21:16

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Циклон "Эльза" принесет в четверг в Москву потепление до минус 8 градусов, а также порывистый ветер, метель и низкое давление, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В четверг во второй половине дня примерно с 15 часов, Центральную Россию, в том числе Москву, накроет снеговыми тучами теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном "Эльза"... К вечеру ветер в порывах усилится до 15-20 метров в секунду, начнется метель с ухудшением видимости до 1,5 километра, на дорогах переметы, снежный покров подрастет на два-три сантиметра. Температура воздуха повысится до минус 8-13, вечером потеплеет", - говорится в сообщении.Отмечается, что атмосферное давление станет аномально низким – за сутки упадет сразу на 23 единицы - с 753 до 730 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

https://ria.ru/20220112/pyl-1767571663.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода