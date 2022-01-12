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"Молдовагаз" предупредил о рисках прекращения поставок газа в страну
"Молдовагаз" предупредил о рисках прекращения поставок газа в страну - РИА Новости, 12.01.2022
"Молдовагаз" предупредил о рисках прекращения поставок газа в страну
"Молдовагаз" предупреждает потребителей, что существуют риски прекращения поставок топлива в Молдавию, однако компания постарается приложить все усилия, чтобы... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T21:47
2022-01-12T21:47
экономика
природный газ
молдавия
газпром
сергей куприянов
молдовагаз
цены на нефть
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КИШИНЕВ, 12 янв – РИА Новости. "Молдовагаз" предупреждает потребителей, что существуют риски прекращения поставок топлива в Молдавию, однако компания постарается приложить все усилия, чтобы не допустить подобного.Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. Он сообщил, что "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом", чтобы отстрочить оплату поставки газа в январе, а также рассчитывает получить кредит, чтобы погасить задолженность перед российским концерном."Риск прекращения поставок природного газа действительно существует, и "Молдовагаз" совместно с правительством работают над недопущением подобного развития событий. В начале следующей недели состоится заседание Наблюдательного совета предприятия, на котором будет рассмотрен вопрос о текущих платежах по поставкам природного газа с принятием соответствующих решений", - говорится в заявлении компании, опубликованном на странице "Молдовагаз" в Facebook.В компании отметили, что выступили с комплексом предложений, которые могут помочь упростить решение возникшей ситуации."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
https://ria.ru/20220111/tarif-1767422569.html
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экономика, природный газ, молдавия, газпром, сергей куприянов, молдовагаз, цены на нефть
21:47 12.01.2022
 
"Молдовагаз" предупредил о рисках прекращения поставок газа в страну

"Молдовагаз" предупредил потребителей о рисках прекращения поставок газа в в страну

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
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КИШИНЕВ, 12 янв – РИА Новости. "Молдовагаз" предупреждает потребителей, что существуют риски прекращения поставок топлива в Молдавию, однако компания постарается приложить все усилия, чтобы не допустить подобного.
Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. Он сообщил, что "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом", чтобы отстрочить оплату поставки газа в январе, а также рассчитывает получить кредит, чтобы погасить задолженность перед российским концерном.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
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В Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер
"Риск прекращения поставок природного газа действительно существует, и "Молдовагаз" совместно с правительством работают над недопущением подобного развития событий. В начале следующей недели состоится заседание Наблюдательного совета предприятия, на котором будет рассмотрен вопрос о текущих платежах по поставкам природного газа с принятием соответствующих решений", - говорится в заявлении компании, опубликованном на странице "Молдовагаз" в Facebook.
В компании отметили, что выступили с комплексом предложений, которые могут помочь упростить решение возникшей ситуации.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
Лилиан Дарий - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
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В Молдавии назначили нового посла в России
 
ЭкономикаПриродный газМолдавияГазпромСергей КуприяновМолдовагазЦены на нефть
 
 
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