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Материнский капитал и другие пособия проиндексируют на 8,4 процента
Материнский капитал и другие пособия проиндексируют на 8,4 процента - РИА Новости, 12.01.2022
Материнский капитал и другие пособия проиндексируют на 8,4 процента
В России с 1 февраля проиндексируют по уровню инфляции — 8,4 процента — некоторые социальные выплаты, сообщили в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T19:40
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общество
правительство рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
социальные выплаты
россия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В России с 1 февраля проиндексируют по уровню инфляции — 8,4 процента — некоторые социальные выплаты, сообщили в пресс-службе Минтруда."Так пособия, компенсации и социальные выплаты, которые не связаны с размером прожиточного минимума, будут проиндексированы на 8,4 процента. Это материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки", — говорится в сообщении.Материнский капитал в этом году по поручению президента впервые повышают в соответствии с фактической инфляцией. Ранее выплату увеличивали 1 января каждого года по уровню прогнозной инфляции.Там также подчеркнули, что все необходимые средства заложены в бюджет, в общей сложности эти выплаты получают порядка 16 миллионов человек.
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общество, правительство рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), социальные выплаты, россия
19:40 12.01.2022 (обновлено: 21:50 12.01.2022)
 
Материнский капитал и другие пособия проиндексируют на 8,4 процента

Минтруд: материнский капитал, выплаты ветеранам и другие пособия проиндексируют на 8,4 процента

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДевушка с коляской гуляет по территории Михайловского сада в Санкт-Петербурге
Девушка с коляской гуляет по территории Михайловского сада в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Девушка с коляской гуляет по территории Михайловского сада в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В России с 1 февраля проиндексируют по уровню инфляции — 8,4 процента — некоторые социальные выплаты, сообщили в пресс-службе Минтруда.
"Так пособия, компенсации и социальные выплаты, которые не связаны с размером прожиточного минимума, будут проиндексированы на 8,4 процента. Это материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки", — говорится в сообщении.
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Материнский капитал в этом году по поручению президента впервые повышают в соответствии с фактической инфляцией. Ранее выплату увеличивали 1 января каждого года по уровню прогнозной инфляции.

"Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи рублей, если семья не получала материнский капитал на первого ребенка, а размер доплаты при рождении второго ребенка, если семья получала материнский капитал при рождении первого, составит 168,6 тысячи рублей", — уточнили в министерстве.

Там также подчеркнули, что все необходимые средства заложены в бюджет, в общей сложности эти выплаты получают порядка 16 миллионов человек.
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