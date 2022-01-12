https://ria.ru/20220112/posobiya-1767559295.html

Материнский капитал и другие пособия проиндексируют на 8,4 процента

Материнский капитал и другие пособия проиндексируют на 8,4 процента - РИА Новости, 12.01.2022

Материнский капитал и другие пособия проиндексируют на 8,4 процента

В России с 1 февраля проиндексируют по уровню инфляции — 8,4 процента — некоторые социальные выплаты, сообщили в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T19:40

2022-01-12T19:40

2022-01-12T21:50

общество

правительство рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

социальные выплаты

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В России с 1 февраля проиндексируют по уровню инфляции — 8,4 процента — некоторые социальные выплаты, сообщили в пресс-службе Минтруда."Так пособия, компенсации и социальные выплаты, которые не связаны с размером прожиточного минимума, будут проиндексированы на 8,4 процента. Это материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки", — говорится в сообщении.Материнский капитал в этом году по поручению президента впервые повышают в соответствии с фактической инфляцией. Ранее выплату увеличивали 1 января каждого года по уровню прогнозной инфляции.Там также подчеркнули, что все необходимые средства заложены в бюджет, в общей сложности эти выплаты получают порядка 16 миллионов человек.

https://ria.ru/20220101/posobie-1766334759.html

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общество, правительство рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), социальные выплаты, россия