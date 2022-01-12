https://ria.ru/20220112/porucheniya-1767432408.html

Премьер-министр Казахстана дал новые поручения правительству

Премьер-министр Казахстана дал новые поручения правительству - РИА Новости, 12.01.2022

Премьер-министр Казахстана дал новые поручения правительству

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на первом заседании нового состава правительства в среду поручил министерству обороны выработать предложения по... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T06:54

2022-01-12T06:54

2022-01-12T07:12

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

алихан смаилов

оон

одкб

жанаозен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767282473_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_f1c2295392d5c3a6e6bea24648a25bc5.jpg

АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на первом заседании нового состава правительства в среду поручил министерству обороны выработать предложения по реформированию вооруженных сил и разведки.Кроме того, премьер поручил министерству обороны совместно с министерствами национальной экономики, индустрии и финансов в установленном порядке проработать вопросы повышения денежного довольствия военнослужащих спецподразделений, оснащения военно-транспортной авиацией, вооружением и военной техникой.Премьер также поручил усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма."МВД совместно с заинтересованными госорганами в установленном порядке проработать вопросы повышения правовой защиты полицейских, усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма", - отметил Смаилов.Премьер также поручил министерствам внутренних дел, национальной экономики и финансов в недельный срок внести в правительство "предложения по количественному и качественному укреплению подразделений специального назначения МВД и Национальной гвардии".Кроме того, по словам Смаилова, МВД и МЧС следует продолжить работу в рамках проводимого реформирования правоохранительной системы.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220112/zadacha-1767430904.html

https://ria.ru/20220112/programma-1767432203.html

https://ria.ru/20220112/samolet-1767425323.html

казахстан

алма-ата

жанаозен

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, алма-ата, алихан смаилов, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев