06:54 12.01.2022 (обновлено: 07:12 12.01.2022)
Премьер-министр Казахстана дал новые поручения правительству
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов дал поручения новому правительству
© Sputnik / Абзал КалиевПремьер-министр Казахстана Алихан Смаилов
© Sputnik / Абзал Калиев
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Архивное фото
АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на первом заседании нового состава правительства в среду поручил министерству обороны выработать предложения по реформированию вооруженных сил и разведки.
"Министерству обороны совместно с заинтересованными органами выработать предложения по реформированию вооруженных сил и разведсообщества, кардинального повышения обороноспособности армии и внести в аппарат совета безопасности на ближайшее заседание", - сказал он.
Кроме того, премьер поручил министерству обороны совместно с министерствами национальной экономики, индустрии и финансов в установленном порядке проработать вопросы повышения денежного довольствия военнослужащих спецподразделений, оснащения военно-транспортной авиацией, вооружением и военной техникой.
Премьер также поручил усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма.
"МВД совместно с заинтересованными госорганами в установленном порядке проработать вопросы повышения правовой защиты полицейских, усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма", - отметил Смаилов.
Премьер также поручил министерствам внутренних дел, национальной экономики и финансов в недельный срок внести в правительство "предложения по количественному и качественному укреплению подразделений специального назначения МВД и Национальной гвардии".
Кроме того, по словам Смаилова, МВД и МЧС следует продолжить работу в рамках проводимого реформирования правоохранительной системы.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.