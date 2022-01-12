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https://ria.ru/20220112/poroshenko-1767508424.html
В Киеве разрешили задержать Порошенко для доставки на судебное заседание
В Киеве разрешили задержать Порошенко для доставки на судебное заседание - РИА Новости, 12.01.2022
В Киеве разрешили задержать Порошенко для доставки на судебное заседание
Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента Украины Петра Порошенко с целью принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T15:28
2022-01-12T15:45
киев
петр порошенко
в мире
турция
польша
керченский пролив
европейская солидарность
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КИЕВ, 12 янв – РИА Новости. Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента Украины Петра Порошенко с целью принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения, сообщил адвокат экс-президента Игорь Головань.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже экс-президент пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что его заграничный визит был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения."Всем известно, что Петр Порошенко прибывает на Украину 17 января в 9.00 (10.00 мск) и мы знаем. Эту информацию почему-то скрывает офис генерального прокурора, почему-то скрывает Печерский (районный – ред.) суд, что есть такое себе постановление о задержании Петра Порошенко с целью его доставки в суд и существует ходатайство офиса генпрокурора о применении к Петру Порошенко меры пресечения", - сказал Головань на брифинге в среду.Ранее суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко в рамках дела о госизмене, Головань заявил, что защита обжалует это решение.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
https://ria.ru/20220112/poroshenko-1767494644.html
киев
турция
польша
керченский пролив
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киев, петр порошенко, в мире, турция, польша, керченский пролив, европейская солидарность
15:28 12.01.2022 (обновлено: 15:45 12.01.2022)
 
В Киеве разрешили задержать Порошенко для доставки на судебное заседание

Суд в Киеве разрешил задержать Порошенко для доставки в суд для избрания меры пресечения

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
Читать ria.ru в
КИЕВ, 12 янв – РИА Новости. Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента Украины Петра Порошенко с целью принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения, сообщил адвокат экс-президента Игорь Головань.
Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже экс-президент пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что его заграничный визит был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
14:16
Порошенко призвал украинские власти не пугать его арестом прямо в аэропорту
"Всем известно, что Петр Порошенко прибывает на Украину 17 января в 9.00 (10.00 мск) и мы знаем. Эту информацию почему-то скрывает офис генерального прокурора, почему-то скрывает Печерский (районный – ред.) суд, что есть такое себе постановление о задержании Петра Порошенко с целью его доставки в суд и существует ходатайство офиса генпрокурора о применении к Петру Порошенко меры пресечения", - сказал Головань на брифинге в среду.
Ранее суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко в рамках дела о госизмене, Головань заявил, что защита обжалует это решение.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
 
КиевПетр ПорошенкоВ миреТурцияПольшаКерченский проливЕвропейская солидарность
 
 
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