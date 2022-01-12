https://ria.ru/20220112/poroshenko-1767508424.html

В Киеве разрешили задержать Порошенко для доставки на судебное заседание

В Киеве разрешили задержать Порошенко для доставки на судебное заседание - РИА Новости, 12.01.2022

В Киеве разрешили задержать Порошенко для доставки на судебное заседание

Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента Украины Петра Порошенко с целью принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T15:28

2022-01-12T15:28

2022-01-12T15:45

киев

петр порошенко

в мире

турция

польша

керченский пролив

европейская солидарность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763530486_0:231:3155:2006_1920x0_80_0_0_b011452b54efb11c26ceaa445117f9d4.jpg

КИЕВ, 12 янв – РИА Новости. Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента Украины Петра Порошенко с целью принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения, сообщил адвокат экс-президента Игорь Головань.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже экс-президент пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что его заграничный визит был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения."Всем известно, что Петр Порошенко прибывает на Украину 17 января в 9.00 (10.00 мск) и мы знаем. Эту информацию почему-то скрывает офис генерального прокурора, почему-то скрывает Печерский (районный – ред.) суд, что есть такое себе постановление о задержании Петра Порошенко с целью его доставки в суд и существует ходатайство офиса генпрокурора о применении к Петру Порошенко меры пресечения", - сказал Головань на брифинге в среду.Ранее суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко в рамках дела о госизмене, Головань заявил, что защита обжалует это решение.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220112/poroshenko-1767494644.html

киев

турция

польша

керченский пролив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, петр порошенко, в мире, турция, польша, керченский пролив, европейская солидарность