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Порошенко призвал украинские власти не пугать его арестом прямо в аэропорту
Порошенко призвал украинские власти не пугать его арестом прямо в аэропорту - РИА Новости, 12.01.2022
Порошенко призвал украинские власти не пугать его арестом прямо в аэропорту
Экс-президент Украины Петр Порошенко подтвердил намерение вернуться в Киев 17 января и призвал власти не пугать его арестом прямо в аэропорту, сообщает... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T14:16
2022-01-12T14:16
в мире
украина
турция
польша
петр порошенко
керченский пролив
европейская солидарность
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КИЕВ, 12 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко подтвердил намерение вернуться в Киев 17 января и призвал власти не пугать его арестом прямо в аэропорту, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность" в Facebook.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже депутат пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения."Советую Банковой (офису президента – ред.) не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку – мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает домой. Также не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9 утра", - цитирует Порошенко пресс-служба его партии в среду. По данным партии, Порошенко вернется на Украину рейсовым самолетом из Варшавы.Печерский районный суд Киева в четверг наложил арест на все имущество Порошенко в рамках дела о госизмене. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что защита обжалует это решение.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля
https://ria.ru/20220112/sudya-1767481455.html
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украина
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в мире, украина, турция, польша, петр порошенко, керченский пролив, европейская солидарность
14:16 12.01.2022
 
Порошенко призвал украинские власти не пугать его арестом прямо в аэропорту

Экс-президент Порошенко призвал украинские власти не пугать его арестом прямо в аэропорту

© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"Экс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"
Экс-президент Украины Петр Порошенко
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КИЕВ, 12 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко подтвердил намерение вернуться в Киев 17 января и призвал власти не пугать его арестом прямо в аэропорту, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность" в Facebook.
Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже депутат пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
Вчера, 13:03
Судья, принявшая решение по делу Порошенко, попала в базу "Миротворца"
"Советую Банковой (офису президента – ред.) не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку – мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает домой. Также не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9 утра", - цитирует Порошенко пресс-служба его партии в среду. По данным партии, Порошенко вернется на Украину рейсовым самолетом из Варшавы.
Печерский районный суд Киева в четверг наложил арест на все имущество Порошенко в рамках дела о госизмене. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что защита обжалует это решение.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
Вчера, 12:21
"На эту и на ту". Украинец набил тату с лицом Порошенко на ягодицах
 
В миреУкраинаТурцияПольшаПетр ПорошенкоКерченский проливЕвропейская солидарность
 
 
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