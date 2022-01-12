Порошенко призвал украинские власти не пугать его арестом прямо в аэропорту
Экс-президент Порошенко призвал украинские власти не пугать его арестом прямо в аэропорту
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"Экс-президент Украины Петр Порошенко
© Фото : сайт партии "Европейская солидарность"
Экс-президент Украины Петр Порошенко
КИЕВ, 12 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко подтвердил намерение вернуться в Киев 17 января и призвал власти не пугать его арестом прямо в аэропорту, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность" в Facebook.
Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже депутат пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
"Советую Банковой (офису президента – ред.) не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку – мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает домой. Также не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9 утра", - цитирует Порошенко пресс-служба его партии в среду. По данным партии, Порошенко вернется на Украину рейсовым самолетом из Варшавы.
Печерский районный суд Киева в четверг наложил арест на все имущество Порошенко в рамках дела о госизмене. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что защита обжалует это решение.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля