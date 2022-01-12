https://ria.ru/20220112/poroshenko-1767494644.html

Порошенко призвал украинские власти не пугать его арестом прямо в аэропорту

Порошенко призвал украинские власти не пугать его арестом прямо в аэропорту - РИА Новости, 12.01.2022

Порошенко призвал украинские власти не пугать его арестом прямо в аэропорту

Экс-президент Украины Петр Порошенко подтвердил намерение вернуться в Киев 17 января и призвал власти не пугать его арестом прямо в аэропорту, сообщает... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T14:16

2022-01-12T14:16

2022-01-12T14:16

в мире

украина

турция

польша

петр порошенко

керченский пролив

европейская солидарность

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КИЕВ, 12 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко подтвердил намерение вернуться в Киев 17 января и призвал власти не пугать его арестом прямо в аэропорту, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность" в Facebook.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже депутат пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения."Советую Банковой (офису президента – ред.) не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку – мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает домой. Также не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9 утра", - цитирует Порошенко пресс-служба его партии в среду. По данным партии, Порошенко вернется на Украину рейсовым самолетом из Варшавы.Печерский районный суд Киева в четверг наложил арест на все имущество Порошенко в рамках дела о госизмене. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что защита обжалует это решение.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля

https://ria.ru/20220112/sudya-1767481455.html

https://ria.ru/20220112/tatu-1767473390.html

украина

турция

польша

керченский пролив

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в мире, украина, турция, польша, петр порошенко, керченский пролив, европейская солидарность