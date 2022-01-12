Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220112/pomosch-1767530014.html
"Невменяемый Обама должен был защитить Украину от России"
Советник Зеленского пожаловался на "невменяемого" президента США - РИА Новости, 12.01.2022
"Невменяемый Обама должен был защитить Украину от России"
Если бы США действительно хотели защитить Украину от России, они бы "не цедили по капле", а реализовали полноценную программу военной помощи еще несколько лет... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:11
2022-01-12T22:07
в мире
украина
япония
вьетнам
южная корея
афганистан
джо байден
барак обама
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764162382_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_63fadbb271179d457de21a3b2c415a6c.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Если бы США действительно хотели защитить Украину от России, они бы "не цедили по капле", а реализовали полноценную программу военной помощи еще несколько лет назад. Об этом в эфире канала UkrLife заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.Прежде всего политик напомнил о том, насколько быстро США когда-то решали проблемы, связанные с Вьетнамом, Южной Кореей, Японией и Афганистаном.По словам Арестовича, сначала этому препятствовал "невменяемый" Барак Обама со справедливым проектом мира, которого впоследствии сменил Дональд Трамп, пытавшийся наладить контакт с "мистером Путиным"."Когда пришел Байден, они просто начали переоценку, стратегические встречи, как обычно это начинается", — пояснил советник.Западные СМИ и политики в последние месяцы утверждают, что Москва сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
https://ria.ru/20220111/ukraina-1767258398.html
украина
япония
вьетнам
южная корея
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764162382_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_589f3cee1553013ec53268ce4deddaae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, япония, вьетнам, южная корея, афганистан, джо байден, барак обама, дональд трамп, россия, алексей арестович
17:11 12.01.2022 (обновлено: 22:07 12.01.2022)
 
Советник Зеленского пожаловался на "невменяемого" президента США

Советник Зеленского Арестович: помощи США недостаточно для защиты Украины от России

© REUTERS / Valentyn OgirenkoФлаг Украины над Киевом
Флаг Украины над Киевом - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Флаг Украины над Киевом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Если бы США действительно хотели защитить Украину от России, они бы "не цедили по капле", а реализовали полноценную программу военной помощи еще несколько лет назад. Об этом в эфире канала UkrLife заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Прежде всего политик напомнил о том, насколько быстро США когда-то решали проблемы, связанные с Вьетнамом, Южной Кореей, Японией и Афганистаном.

"В отношении Украины мы не видим, чтобы они организовывали помощь, которая гарантированно бы сняла угрозу вторжения России", — отметил он.

По словам Арестовича, сначала этому препятствовал "невменяемый" Барак Обама со справедливым проектом мира, которого впоследствии сменил Дональд Трамп, пытавшийся наладить контакт с "мистером Путиным".
Софийский собор в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
Вчера, 04:15
На Украине испугались "неприятного звоночка" на переговорах России и США
"Когда пришел Байден, они просто начали переоценку, стратегические встречи, как обычно это начинается", — пояснил советник.
Западные СМИ и политики в последние месяцы утверждают, что Москва сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
 
В миреУкраинаЯпонияВьетнамЮжная КореяАфганистанДжо БайденБарак ОбамаДональд ТрампРоссияАлексей Арестович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:26В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
00:18Страны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в Госдепе
23:52Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России
23:32В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
23:31Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву
23:25Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
23:24В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
23:13Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ
23:07Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины
23:02Чешский премьер случайно выругался во время заседания
22:53Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины
22:49В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
22:45Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
22:36Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
22:34Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
22:33Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТО
22:29Главы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против России
22:27В Госдепе ожидают новых контактов в Россией в предстоящие дни
22:27Госдеп прокомментировал проект санкций против России
22:22"Цветистый язык": Брижит Макрон прокомментировала слова мужа о непривитых
Лента новостейМолния
В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕСтраны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в ГосдепеГосдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения РоссииВ Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метровСамолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в МосквуТокаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядковВ Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию РоссииМишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕГосдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении УкраиныЧешский премьер случайно выругался во время заседанияГосдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг УкраиныВ США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТООнищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в СШАРогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТОГлавы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против РоссииВ Госдепе ожидают новых контактов в Россией в предстоящие дниГосдеп прокомментировал проект санкций против России "Цветистый язык": Брижит Макрон прокомментировала слова мужа о непривитых