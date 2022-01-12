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"Невменяемый Обама должен был защитить Украину от России"

Советник Зеленского пожаловался на "невменяемого" президента США - РИА Новости, 12.01.2022

"Невменяемый Обама должен был защитить Украину от России"

Если бы США действительно хотели защитить Украину от России, они бы "не цедили по капле", а реализовали полноценную программу военной помощи еще несколько лет... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T17:11

2022-01-12T17:11

2022-01-12T22:07

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Если бы США действительно хотели защитить Украину от России, они бы "не цедили по капле", а реализовали полноценную программу военной помощи еще несколько лет назад. Об этом в эфире канала UkrLife заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.Прежде всего политик напомнил о том, насколько быстро США когда-то решали проблемы, связанные с Вьетнамом, Южной Кореей, Японией и Афганистаном.По словам Арестовича, сначала этому препятствовал "невменяемый" Барак Обама со справедливым проектом мира, которого впоследствии сменил Дональд Трамп, пытавшийся наладить контакт с "мистером Путиным"."Когда пришел Байден, они просто начали переоценку, стратегические встречи, как обычно это начинается", — пояснил советник.Западные СМИ и политики в последние месяцы утверждают, что Москва сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20220111/ukraina-1767258398.html

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в мире, украина, япония, вьетнам, южная корея, афганистан, джо байден, барак обама, дональд трамп, россия, алексей арестович