https://ria.ru/20220112/pomosch-1767424379.html

СМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларов

СМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларов - РИА Новости, 12.01.2022

СМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларов

США в рамках оказания "тайной помощи" Украине намерены поставить ей радарную систему и морское оборудование на сумму 200 миллионов долларов, взятые у Пентагона, РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T00:39

2022-01-12T00:39

2022-01-12T01:13

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ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. США в рамках оказания "тайной помощи" Украине намерены поставить ей радарную систему и морское оборудование на сумму 200 миллионов долларов, взятые у Пентагона, пишет газета Politico со ссылкой на украинских и американских официальных лиц.Накануне телеканал CNN передавал, что в декабре 2021 года администрация президента США Джо Байдена тайно одобрила выделение Украине дополнительной помощи в сфере безопасности на сумму 200 миллионов долларов. Телеканал обращал внимание, что решение было принято за несколько недель до состоявшихся 10 января переговоров США и РФ по стратегической стабильности в Женеве.В свою очередь, Politico, ссылаясь на советника президента Украины Владимира Зеленского и представителя властей США, знакомого с подробностями данного шага, информирует, что США в рамках этого пакета помощи намерены направить своему европейскому партнеру "радарную систему и некоторое морское оборудование". Издание не уточняет, когда именно начнутся первые поставки.По информации Politico, сумма в 200 миллионов долларов была утверждена в рамках полномочий Байдена на списание бюджетных средств. В рамках данного механизма глава государства может поручить госсекретарю обратиться к министру обороны за отправкой числящегося за Пентагоном оборудования в страну, "находящуюся в опасности". Вслед за этим администрация президента должна уведомить конгресс о том, что "непредвиденная ситуация требует оказания (другой стране) немедленной военной помощи".Однако, как утверждают несколько опрошенных газетой конгрессменов, они впервые услышали о данной процедуре лишь во время недавнего закрытого брифинга. Кроме того, собеседники газеты уточняют, что поставки дополнительной помощи Киеву в рамках 200 миллионов долларов еще не начались, поскольку процесс списания средств завершился лишь недавно.В 2021 году президент Джо Байден поручил госдепартаменту предоставить Украине пакет военной помощи на сумму 60 миллионов долларов, выделенных из средств Пентагона.

https://ria.ru/20220111/nato-1767254544.html

https://ria.ru/20220111/kuleba-1767350885.html

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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, женева (город), джо байден, владимир зеленский, россия