00:39 12.01.2022 (обновлено: 01:13 12.01.2022)
СМИ раскрыли состав "тайной помощи" США Украине на 200 миллионов долларов
Politico: США поставят на Украину списанное морское оборудование и радарную систему
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Накануне телеканал CNN передавал, что в декабре 2021 года администрация президента США Джо Байдена тайно одобрила выделение Украине дополнительной помощи в сфере безопасности на сумму 200 миллионов долларов. Телеканал обращал внимание, что решение было принято за несколько недель до состоявшихся 10 января переговоров США и РФ по стратегической стабильности в Женеве.
В свою очередь, Politico, ссылаясь на советника президента Украины Владимира Зеленского и представителя властей США, знакомого с подробностями данного шага, информирует, что США в рамках этого пакета помощи намерены направить своему европейскому партнеру "радарную систему и некоторое морское оборудование". Издание не уточняет, когда именно начнутся первые поставки.
По информации Politico, сумма в 200 миллионов долларов была утверждена в рамках полномочий Байдена на списание бюджетных средств. В рамках данного механизма глава государства может поручить госсекретарю обратиться к министру обороны за отправкой числящегося за Пентагоном оборудования в страну, "находящуюся в опасности". Вслед за этим администрация президента должна уведомить конгресс о том, что "непредвиденная ситуация требует оказания (другой стране) немедленной военной помощи".
Однако, как утверждают несколько опрошенных газетой конгрессменов, они впервые услышали о данной процедуре лишь во время недавнего закрытого брифинга. Кроме того, собеседники газеты уточняют, что поставки дополнительной помощи Киеву в рамках 200 миллионов долларов еще не начались, поскольку процесс списания средств завершился лишь недавно.
В 2021 году президент Джо Байден поручил госдепартаменту предоставить Украине пакет военной помощи на сумму 60 миллионов долларов, выделенных из средств Пентагона.