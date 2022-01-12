https://ria.ru/20220112/polozheniya-1767333329.html

Василий Пушков: основные положения договора с КНР не устарели

Василий Пушков: основные положения договора с КНР не устарели - РИА Новости, 12.01.2022

Василий Пушков: основные положения договора с КНР не устарели

В минувшем году исполнилось 20 лет договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничеству между Россией и Китаем. Официально его будут продлевать в феврале текущего РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:32

2022-01-12T13:32

2022-01-12T13:32

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 12 янв – Проект "Россия-Китай: Главное". В минувшем году исполнилось 20 лет договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничеству между Россией и Китаем. Официально его будут продлевать в феврале текущего года во время визита президента России Владимира Путина в Пекин."Уже сегодня понятно, что договор будет принят в новом виде. Понятно, что современные Россия и Китай – это уже не те страны, которые были двадцать лет назад. Тем не менее, во время встречи в формате видеоконференции, лидеры двух стран отметили, что даже и в современных реалиях основные положения договора не устарели, а, может быть, даже стали более актуальными и зазвучали по-новому", - отмечает глава Дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков.

https://ria.ru/20211229/plenum-1765946343.html

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Василий Пушков: Основные положения договора с КНР не устарели Проект "Россия-Китай: Главное". В минувшем году исполнилось 20 лет договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничеству между Россией и Китаем. Официально его будут продлевать в феврале текущего года во время визита президента России Владимира Путина в Пекин. "Уже сегодня понятно, что договор будет принят в новом виде. Понятно, что современные Россия и Китай – это уже не те страны, которые были двадцать лет назад. Тем не менее, во время встречи в формате видеоконференции, лидеры двух стран отметили, что даже и в современных реалиях основные положения договора не устарели, а, может быть, даже стали более актуальными и зазвучали по-новому", - отмечает глава Дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков. 2022-01-12T13:32 true PT4M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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китай, владимир путин, россия