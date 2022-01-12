https://ria.ru/20220112/polozheniya-1767333329.html
Василий Пушков: основные положения договора с КНР не устарели
Василий Пушков: основные положения договора с КНР не устарели - РИА Новости, 12.01.2022
Василий Пушков: основные положения договора с КНР не устарели
В минувшем году исполнилось 20 лет договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничеству между Россией и Китаем. Официально его будут продлевать в феврале текущего РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:32
2022-01-12T13:32
2022-01-12T13:32
россия-китай: главное
китай
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767486439_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_0f937716b2ab0be7024a5394fb0a90f1.jpg
МОСКВА, 12 янв – Проект "Россия-Китай: Главное". В минувшем году исполнилось 20 лет договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничеству между Россией и Китаем. Официально его будут продлевать в феврале текущего года во время визита президента России Владимира Путина в Пекин."Уже сегодня понятно, что договор будет принят в новом виде. Понятно, что современные Россия и Китай – это уже не те страны, которые были двадцать лет назад. Тем не менее, во время встречи в формате видеоконференции, лидеры двух стран отметили, что даже и в современных реалиях основные положения договора не устарели, а, может быть, даже стали более актуальными и зазвучали по-новому", - отмечает глава Дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков.
https://ria.ru/20211229/plenum-1765946343.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767486439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_daedb55ce538effba7ac42a614ac467d.jpg
Василий Пушков: Основные положения договора с КНР не устарели
Проект "Россия-Китай: Главное". В минувшем году исполнилось 20 лет договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничеству между Россией и Китаем. Официально его будут продлевать в феврале текущего года во время визита президента России Владимира Путина в Пекин.
"Уже сегодня понятно, что договор будет принят в новом виде. Понятно, что современные Россия и Китай – это уже не те страны, которые были двадцать лет назад. Тем не менее, во время встречи в формате видеоконференции, лидеры двух стран отметили, что даже и в современных реалиях основные положения договора не устарели, а, может быть, даже стали более актуальными и зазвучали по-новому", - отмечает глава Дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков.
2022-01-12T13:32
true
PT4M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, владимир путин, россия