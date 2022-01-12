https://ria.ru/20220112/politsiya-1767440261.html
В Томской области проверяют данные об избиении сельчанки двумя женщинами
В Томской области проверяют данные об избиении сельчанки двумя женщинами - РИА Новости, 12.01.2022
В Томской области проверяют данные об избиении сельчанки двумя женщинами
Полицейские в Томской области устанавливают обстоятельства конфликта, в ходе которого две женщины в деревне Мало-Жирово Асиновского района избили еще одну,... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T09:24
2022-01-12T09:24
2022-01-12T09:24
происшествия
асиновский район
томская область
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НОВОСИБИРСК, 12 янв – РИА Новости. Полицейские в Томской области устанавливают обстоятельства конфликта, в ходе которого две женщины в деревне Мало-Жирово Асиновского района избили еще одну, сообщает УМВД по Томской области.В социальных сетях ранее распространили фото и видео с избитой женщиной, так же сообщалось, что причиной конфликта якобы стала ревность, а били пострадавшую при находящихся в доме детях местные жители – мать с дочерью. По данным главка, сообщение о конфликте в жилом доме по улице Центральной в деревне Мало-Жирово Асиновского района поступило в полицию днем 7 января этого года."Сотрудниками полиции установлено, что в ходе конфликта хозяйке дома, 1990 года рождения, женщины 1983 и 2000 годов рождения, на фоне возникших неприязненных отношений причинили телесные повреждения", - рассказали в УМВД.Полицейские возбудили дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по статье 6.1.1 КоАП "Побои". Женщине также выдали направление на проведение медицинской экспертизы, по результатам которой будет дана оценка действиям двух женщин.
https://ria.ru/20211228/sud-1765866619.html
асиновский район
томская область
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происшествия, асиновский район, томская область
В Томской области проверяют данные об избиении сельчанки двумя женщинами
В Томской области проверяют данные об избиении жительницы села Мало-Жирово двумя женщинами
НОВОСИБИРСК, 12 янв – РИА Новости.
Полицейские в Томской области
устанавливают обстоятельства конфликта, в ходе которого две женщины в деревне Мало-Жирово Асиновского района
избили еще одну, сообщает УМВД по Томской области.
В социальных сетях ранее распространили фото и видео с избитой женщиной, так же сообщалось, что причиной конфликта якобы стала ревность, а били пострадавшую при находящихся в доме детях местные жители – мать с дочерью. По данным главка, сообщение о конфликте в жилом доме по улице Центральной в деревне Мало-Жирово Асиновского района поступило в полицию днем 7 января этого года.
"Сотрудниками полиции установлено, что в ходе конфликта хозяйке дома, 1990 года рождения, женщины 1983 и 2000 годов рождения, на фоне возникших неприязненных отношений причинили телесные повреждения", - рассказали в УМВД.
Полицейские возбудили дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по статье 6.1.1 КоАП "Побои". Женщине также выдали направление на проведение медицинской экспертизы, по результатам которой будет дана оценка действиям двух женщин.