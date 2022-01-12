Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220112/politsiya-1767440261.html
В Томской области проверяют данные об избиении сельчанки двумя женщинами
В Томской области проверяют данные об избиении сельчанки двумя женщинами - РИА Новости, 12.01.2022
В Томской области проверяют данные об избиении сельчанки двумя женщинами
Полицейские в Томской области устанавливают обстоятельства конфликта, в ходе которого две женщины в деревне Мало-Жирово Асиновского района избили еще одну,... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T09:24
2022-01-12T09:24
происшествия
асиновский район
томская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
НОВОСИБИРСК, 12 янв – РИА Новости. Полицейские в Томской области устанавливают обстоятельства конфликта, в ходе которого две женщины в деревне Мало-Жирово Асиновского района избили еще одну, сообщает УМВД по Томской области.В социальных сетях ранее распространили фото и видео с избитой женщиной, так же сообщалось, что причиной конфликта якобы стала ревность, а били пострадавшую при находящихся в доме детях местные жители – мать с дочерью. По данным главка, сообщение о конфликте в жилом доме по улице Центральной в деревне Мало-Жирово Асиновского района поступило в полицию днем 7 января этого года."Сотрудниками полиции установлено, что в ходе конфликта хозяйке дома, 1990 года рождения, женщины 1983 и 2000 годов рождения, на фоне возникших неприязненных отношений причинили телесные повреждения", - рассказали в УМВД.Полицейские возбудили дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по статье 6.1.1 КоАП "Побои". Женщине также выдали направление на проведение медицинской экспертизы, по результатам которой будет дана оценка действиям двух женщин.
https://ria.ru/20211228/sud-1765866619.html
асиновский район
томская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, асиновский район, томская область
09:24 12.01.2022
 
В Томской области проверяют данные об избиении сельчанки двумя женщинами

В Томской области проверяют данные об избиении жительницы села Мало-Жирово двумя женщинами

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Полицейский
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 12 янв – РИА Новости. Полицейские в Томской области устанавливают обстоятельства конфликта, в ходе которого две женщины в деревне Мало-Жирово Асиновского района избили еще одну, сообщает УМВД по Томской области.
В социальных сетях ранее распространили фото и видео с избитой женщиной, так же сообщалось, что причиной конфликта якобы стала ревность, а били пострадавшую при находящихся в доме детях местные жители – мать с дочерью. По данным главка, сообщение о конфликте в жилом доме по улице Центральной в деревне Мало-Жирово Асиновского района поступило в полицию днем 7 января этого года.
"Сотрудниками полиции установлено, что в ходе конфликта хозяйке дома, 1990 года рождения, женщины 1983 и 2000 годов рождения, на фоне возникших неприязненных отношений причинили телесные повреждения", - рассказали в УМВД.
Полицейские возбудили дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по статье 6.1.1 КоАП "Побои". Женщине также выдали направление на проведение медицинской экспертизы, по результатам которой будет дана оценка действиям двух женщин.
Молоточек судьи в витрине подарков в Госдуме - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 16:42
Студенты, избившие сироту в Вологодской области, пойдут под суд
 
ПроисшествияАсиновский районТомская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы Ирана
01:33Вучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются Западом
01:15Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведут
00:26В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
00:18Страны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в Госдепе
23:52Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России
23:32В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
23:31Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву
23:25Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
23:24В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
23:13Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ
23:07Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины
23:02Чешский премьер случайно выругался во время заседания
22:53Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины
22:49В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
22:45Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
22:36Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
22:34Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
22:33Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТО
22:29Главы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против России
Лента новостейМолния
Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы ИранаВучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются ЗападомАналитик объяснил, какие вложения никогда не подведутВ Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕСтраны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в ГосдепеГосдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения РоссииВ Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метровСамолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в МосквуТокаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядковВ Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию РоссииМишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕГосдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении УкраиныЧешский премьер случайно выругался во время заседанияГосдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг УкраиныВ США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТООнищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в СШАРогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТОГлавы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против России