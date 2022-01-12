https://ria.ru/20220112/pokhischenie-1767508628.html
В Подмосковье похитили волоколамского депутата
В Подмосковье похитили волоколамского депутата - РИА Новости, 12.01.2022
В Подмосковье похитили волоколамского депутата
Неизвестные в среду похитили депутата Совета депутатов подмосковного Волоколамска Юрия Бабича, вытащив его из машины и увезя с собой, рассказала РИА Новости его РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T15:28
2022-01-12T15:28
2022-01-12T15:40
происшествия
волоколамск
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Неизвестные в среду похитили депутата Совета депутатов подмосковного Волоколамска Юрия Бабича, вытащив его из машины и увезя с собой, рассказала РИА Новости его жена Екатерина."Мы выехали из дома в 10.30 и остановились на светофоре. Сзади нас была машина ГАИ. Они поехали за нами, обогнали по встречной и попросили прижаться к обочине. К нам подошел замначальника нашего ГАИ Александр Скворцов, забрал на проверку мои документы, якобы по причине того, что мы не пропустили пешехода. Я была за рулем", - заявила собеседница агентства.Тут же, по ее словам, подъехала белая "Лада Веста", из которой вышли четыре мужчины. "Попросили мужа пойти пообщаться и сказали, что они из уголовного розыска. Муж не согласился, и они вытолкали его из машины. Они дали ему какую-то бумажку и увезли в неизвестном направлении", - отметила жена депутата.В связи со случившимся подано заявление в местную полицию (текст есть в распоряжении РИА Новости), рассказал РИА Новости адвокат девушки Андрей Алешкин."Полиция города Волоколамска отрицает свою причастность к задержанию, в дежурной части также нет Юрия Бабича. Уголовный розыск по городу Волоколамск отрицает свою причастность и не знает о местонахождении Бабича", - сказал Алешкин. По его словам, супруга Бабича также написала заявление в прокуратуру с просьбой проверить действия сотрудников ГИБДД, остановивших машину. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220112/deputat-1767471283.html
https://ria.ru/20211026/kriminal-1756330699.html
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происшествия, волоколамск, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто
15:28 12.01.2022 (обновлено: 15:40 12.01.2022)
В Подмосковье похитили волоколамского депутата
В Подмосковье неизвестные похитили депутата волоколамского Совета Бабича
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Неизвестные в среду похитили депутата Совета депутатов подмосковного Волоколамска
Юрия Бабича, вытащив его из машины и увезя с собой, рассказала РИА Новости его жена Екатерина.
"Мы выехали из дома в 10.30 и остановились на светофоре. Сзади нас была машина ГАИ. Они поехали за нами, обогнали по встречной и попросили прижаться к обочине. К нам подошел замначальника нашего ГАИ Александр Скворцов, забрал на проверку мои документы, якобы по причине того, что мы не пропустили пешехода. Я была за рулем", - заявила собеседница агентства.
Тут же, по ее словам, подъехала белая "Лада Веста", из которой вышли четыре мужчины. "Попросили мужа пойти пообщаться и сказали, что они из уголовного розыска. Муж не согласился, и они вытолкали его из машины. Они дали ему какую-то бумажку и увезли в неизвестном направлении", - отметила жена депутата.
В связи со случившимся подано заявление в местную полицию (текст есть в распоряжении РИА Новости), рассказал РИА Новости адвокат девушки Андрей Алешкин.
"Полиция города Волоколамска отрицает свою причастность к задержанию, в дежурной части также нет Юрия Бабича. Уголовный розыск по городу Волоколамск отрицает свою причастность и не знает о местонахождении Бабича", - сказал Алешкин. По его словам, супруга Бабича также написала заявление в прокуратуру с просьбой проверить действия сотрудников ГИБДД, остановивших машину. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.