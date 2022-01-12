https://ria.ru/20220112/pogoda-1767483265.html

Синоптик предупредил петербуржцев о ледяном дожде

Синоптик предупредил петербуржцев о ледяном дожде - РИА Новости, 12.01.2022

Синоптик предупредил петербуржцев о ледяном дожде

Морозы в Санкт-Петербурге, где температура составляет около минус 9 градусов, за сутки сменятся оттепелью, которую будут сопровождать мокрый снег и ледяные... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:12

2022-01-12T13:12

2022-01-12T13:12

общество

санкт-петербург

центр "фобос"

погода

михаил леус

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Морозы в Санкт-Петербурге, где температура составляет около минус 9 градусов, за сутки сменятся оттепелью, которую будут сопровождать мокрый снег и ледяные дожди, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус."Сегодня, 12 января, управление погодой в Северной столице перейдёт к приближающемуся с запада тёплому атмосферному фронту… Температура воздуха минус 7 – минус 9 градусов… Ближайшей ночью усилится ветер, ближе к утру осадки в смешанной фазе (мокрый снег, ледяная крупа, ледяные дожди), температура повысится до оттепельных значений", - написал он на своей странице в Facebook.По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг днем температура воздуха может достигнуть плюс четырех градусов.

https://ria.ru/20220112/pogoda-1767428843.html

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общество, санкт-петербург, центр "фобос", погода, михаил леус, россия