https://ria.ru/20220112/pogoda-1767467183.html
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 12.01.2022
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Облачная, ветреная погода с температурой не выше минус 2 ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:49
2022-01-12T11:49
2022-01-12T11:49
общество
москва
погода
татьяна позднякова
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Облачная, ветреная погода с температурой не выше минус 2 ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."У нас погода очень переменчивая, она будет меняться и в течение предстоящей недели. Завтра у нас ожидается самая холодная ночь, в пятницу мы будем в теплом секторе циклона, ожидаются снег и метель. В субботу мы будем выходить из тёплого сектора, погода облачная, ветер сменится на довольно плотный северо-западный, ночью будет приниматься местами небольшой снег, днём снег от небольшого до умеренного. Температура воздуха в течение суток одинаковая: в Москве минус 2-4, по области минус 2-7, то есть погода в течение суток будет понижаться. Температура будет выше климатической нормы градусов на 5-6, но при плотном ветре будет ощущение, что к нам поступает довольно холодный воздух", - рассказала Позднякова.По словам синоптика, в воскресенье атмосферное давление ещё повысится, погода будет облачная, местами с небольшим снежком, температура в течение суток в Москве минус 4-6, по области до минус 9. Ночь на воскресенье будет ещё довольно ветреная, порывы северо-западного ветра 12-17 метров в секунду, а днём ветер станет стихать, а позже развернётся на южное направление.
https://ria.ru/20220112/pogoda-1767429291.html
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общество, москва, погода, татьяна позднякова
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Облачная и ветреная погода с температурой не выше минус 2 ожидается в Москве в выходные
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Облачная, ветреная погода с температурой не выше минус 2 ожидается в Москве
на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова
.
"У нас погода очень переменчивая, она будет меняться и в течение предстоящей недели. Завтра у нас ожидается самая холодная ночь, в пятницу мы будем в теплом секторе циклона, ожидаются снег и метель. В субботу мы будем выходить из тёплого сектора, погода облачная, ветер сменится на довольно плотный северо-западный, ночью будет приниматься местами небольшой снег, днём снег от небольшого до умеренного. Температура воздуха в течение суток одинаковая: в Москве минус 2-4, по области минус 2-7, то есть погода в течение суток будет понижаться. Температура будет выше климатической нормы градусов на 5-6, но при плотном ветре будет ощущение, что к нам поступает довольно холодный воздух", - рассказала Позднякова.
По словам синоптика, в воскресенье атмосферное давление ещё повысится, погода будет облачная, местами с небольшим снежком, температура в течение суток в Москве минус 4-6, по области до минус 9. Ночь на воскресенье будет ещё довольно ветреная, порывы северо-западного ветра 12-17 метров в секунду, а днём ветер станет стихать, а позже развернётся на южное направление.