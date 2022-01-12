https://ria.ru/20220112/pogoda-1767435032.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 12.01.2022
Москвичам рассказали о погоде в среду
Местами небольшой снег и не выше минус 11 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T08:11
2022-01-12T08:11
2022-01-12T08:11
общество
москва
центр "фобос"
погода
елена волосюк
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Местами небольшой снег и не выше минус 11 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион окажется во власти холодных воздушных масс, при этом будет чувствоваться влияние атмосферных фронтов, протянувшихся от Южного циклона. Так что нас ожидает облачная погода с неустойчивыми прояснениями, местами пройдёт небольшой снег, морозно - температурный режим почти на 5 градусов ниже средних многолетних значений. Максимальная температура в Москве минус 11-13, в столичном регионе минус 10-15", - рассказала Волосюк.Синоптик отметила, что ветер будет дуть с севера со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20220111/ekologiya-1767385484.html
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общество, москва, центр "фобос", погода, елена волосюк
Москвичам рассказали о погоде в среду
Синоптик "Фобоса" Волосюк: в среду в Москве ожидается не выше минус 11 градусов