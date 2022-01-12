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Вильфанд рассказал о погоде в Старый Новый год
Вильфанд рассказал о погоде в Старый Новый год - РИА Новости, 12.01.2022
Вильфанд рассказал о погоде в Старый Новый год
Температуры ниже климатической нормы будут отмечаться только на юге Западной Сибири, но уже 15 января там резко потеплеет, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T03:35
2022-01-12T03:35
общество
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
западная сибирь
погода
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Температуры ниже климатической нормы будут отмечаться только на юге Западной Сибири, но уже 15 января там резко потеплеет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что уже 15 января температура в этих регионах повысится на 15 градусов. Теплая аномалия составит 12-15 градусов, абсолютное значение температуры приблизится днем к нулю градусов.Как уточнил Вильфанд, на остальной территории страны ночь старого нового года будет теплее нормы.
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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, западная сибирь, погода
03:35 12.01.2022
 
Вильфанд рассказал о погоде в Старый Новый год

Вильфанд: аномально холодный Старый Новый год ожидает только юг Западной Сибири

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина чистит снег
Мужчина чистит снег - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Температуры ниже климатической нормы будут отмечаться только на юге Западной Сибири, но уже 15 января там резко потеплеет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Самая холодная по отношению к норме погода прогнозируется в новогоднюю ночь по старому стилю на юге Западной Сибири (Омская, Томская, Новосибирская области, Красноярск). Температура там будет ниже нормы на 4-6 градусов, то есть ночью будет -26…-30 градусов", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что уже 15 января температура в этих регионах повысится на 15 градусов. Теплая аномалия составит 12-15 градусов, абсолютное значение температуры приблизится днем к нулю градусов.
Как уточнил Вильфанд, на остальной территории страны ночь старого нового года будет теплее нормы.
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Вильфанд предупредил о сильных перепадах температуры в Европейской России
 
ОбществоМоскваГидрометцентрРоман ВильфандЗападная СибирьПогода
 
 
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