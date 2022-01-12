https://ria.ru/20220112/pogoda-1767429291.html

Вильфанд рассказал о погоде в Старый Новый год

Вильфанд рассказал о погоде в Старый Новый год - РИА Новости, 12.01.2022

Вильфанд рассказал о погоде в Старый Новый год

Температуры ниже климатической нормы будут отмечаться только на юге Западной Сибири, но уже 15 января там резко потеплеет, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T03:35

2022-01-12T03:35

2022-01-12T03:35

общество

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

западная сибирь

погода

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Температуры ниже климатической нормы будут отмечаться только на юге Западной Сибири, но уже 15 января там резко потеплеет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что уже 15 января температура в этих регионах повысится на 15 градусов. Теплая аномалия составит 12-15 градусов, абсолютное значение температуры приблизится днем к нулю градусов.Как уточнил Вильфанд, на остальной территории страны ночь старого нового года будет теплее нормы.

https://ria.ru/20220112/pogoda-1767428843.html

москва

западная сибирь

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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, западная сибирь, погода