https://ria.ru/20220112/pogoda-1767428843.html

Вильфанд предупредил о сильных перепадах температуры в Европейской России

Вильфанд предупредил о сильных перепадах температуры в Европейской России - РИА Новости, 12.01.2022

Вильфанд предупредил о сильных перепадах температуры в Европейской России

Жителей центра и севера Европейской России в конце рабочей неделе ожидает повышение температуры на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25-30... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T03:21

2022-01-12T03:21

2022-01-12T03:36

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Жителей центра и севера Европейской России в конце рабочей неделе ожидает повышение температуры на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25-30 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что такое резкое изменение коснется почти всей Европейской части России: северо-запад, столичный регион, Черноземье, Ростовская область и Краснодарский край, Крым. Но самое сильное потепление коснется центра и севера Европейской России.Метеоролог пояснил, что сейчас через все умеренные широты Евразии простирается антициклон, поэтому над центром Европейской России — хорошо выраженная область высокого давления. Температура уже понизилась в центре Европейской России и на севере."Ночью уже будет до минус 20 градусов, а днем до минус 10 градусов, местами до минус 15 градусов. В ночь на четверг будет минус 17… минус 20 градусов, по области до минус 25 градусов. Облачно с прояснениями, а ночью звезды будет видно, поэтому выхолаживание", — заключил Вильфанд.

https://ria.ru/20220110/pogoda-1767176284.html

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