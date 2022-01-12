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Вильфанд предупредил о сильных перепадах температуры в Европейской России
Вильфанд предупредил о сильных перепадах температуры в Европейской России - РИА Новости, 12.01.2022
Вильфанд предупредил о сильных перепадах температуры в Европейской России
Жителей центра и севера Европейской России в конце рабочей неделе ожидает повышение температуры на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25-30... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T03:21
2022-01-12T03:36
общество
москва
гидрометцентр
новый год
роман вильфанд
евразия
погода
россия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Жителей центра и севера Европейской России в конце рабочей неделе ожидает повышение температуры на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25-30 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что такое резкое изменение коснется почти всей Европейской части России: северо-запад, столичный регион, Черноземье, Ростовская область и Краснодарский край, Крым. Но самое сильное потепление коснется центра и севера Европейской России.Метеоролог пояснил, что сейчас через все умеренные широты Евразии простирается антициклон, поэтому над центром Европейской России — хорошо выраженная область высокого давления. Температура уже понизилась в центре Европейской России и на севере."Ночью уже будет до минус 20 градусов, а днем до минус 10 градусов, местами до минус 15 градусов. В ночь на четверг будет минус 17… минус 20 градусов, по области до минус 25 градусов. Облачно с прояснениями, а ночью звезды будет видно, поэтому выхолаживание", — заключил Вильфанд.
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общество, москва, гидрометцентр, новый год, роман вильфанд, евразия, погода, россия
03:21 12.01.2022 (обновлено: 03:36 12.01.2022)
 
Вильфанд предупредил о сильных перепадах температуры в Европейской России

Вильфанд предупредил о скачке температуры и давления в Европейской России в пятницу

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Жителей центра и севера Европейской России в конце рабочей неделе ожидает повышение температуры на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25-30 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Начиная с четверга в центр Европейской России перемещается не просто область низкого давления, а мощнейший циклон. Сегодня он находится над Гренландией, но в ночь на пятницу он приблизится к Москве, чуть восточнее. Тут произойдет очень резкое понижение давления. До четверга включительно будет высокое давление, а за сутки оно снизится на 25-30 миллиметров, а температура повысится на 20 градусов. Днем в пятницу-четверг будет уже около нуля градусов", — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что такое резкое изменение коснется почти всей Европейской части России: северо-запад, столичный регион, Черноземье, Ростовская область и Краснодарский край, Крым. Но самое сильное потепление коснется центра и севера Европейской России.
Метеоролог пояснил, что сейчас через все умеренные широты Евразии простирается антициклон, поэтому над центром Европейской России — хорошо выраженная область высокого давления. Температура уже понизилась в центре Европейской России и на севере.
"Ночью уже будет до минус 20 градусов, а днем до минус 10 градусов, местами до минус 15 градусов. В ночь на четверг будет минус 17… минус 20 градусов, по области до минус 25 градусов. Облачно с прояснениями, а ночью звезды будет видно, поэтому выхолаживание", — заключил Вильфанд.
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10 января, 15:00
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ОбществоМоскваГидрометцентрНовый годРоман ВильфандЕвразияПогодаРоссия
 
 
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