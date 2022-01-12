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Власти Подмосковья выразили соболезнования близким журналиста Зеленского

Власти Подмосковья выразили соболезнования близким журналиста Зеленского - РИА Новости, 12.01.2022

Власти Подмосковья выразили соболезнования близким журналиста Зеленского

Правительство Московской области выразило глубокие соболезнования родным и коллегам журналиста и ведущего ВГТРК Михаила Зеленского. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T10:36

2022-01-12T10:36

2022-01-12T10:36

общество

московская область (подмосковье)

доминикана

вгтрк

михаил зеленский

россия

умер телеведущий михаил зеленский

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Правительство Московской области выразило глубокие соболезнования родным и коллегам журналиста и ведущего ВГТРК Михаила Зеленского.Ранее стало известно, что журналист Михаил Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане, ему было 46 лет."Не стало Михаила Зеленского. Талантливого журналиста и телеведущего. Добрый, интеллигентный, с прекрасным чувством юмора… Ему было только 46… Выражаем глубокие соболезнованиям родным, друзьям и коллегам. Миша, светлая память!" - говорится в Twitter-аккаунте пресс-службы правительства Московской области.С 1997 по 1999 год Зеленский работал ведущим информационных программ на "Радио России - Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр. С 1999 года он работал в ВГТРК, вёл программы "Вести" и "Вести-Москва", а также ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", был ведущим новостей на канале "Россия 24", передач телеканала "Россия - Культура".

московская область (подмосковье)

доминикана

россия

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общество, московская область (подмосковье), доминикана, вгтрк, михаил зеленский, россия, умер телеведущий михаил зеленский