Власти Подмосковья выразили соболезнования близким журналиста Зеленского
Власти Подмосковья выразили соболезнования из-за смерти телеведущего Михаила Зеленского
© Фото : ВГТРКТелеведущий Михаил Зеленский
© Фото : ВГТРК
Телеведущий Михаил Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Правительство Московской области выразило глубокие соболезнования родным и коллегам журналиста и ведущего ВГТРК Михаила Зеленского.
Ранее стало известно, что журналист Михаил Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане, ему было 46 лет.
"Не стало Михаила Зеленского. Талантливого журналиста и телеведущего. Добрый, интеллигентный, с прекрасным чувством юмора… Ему было только 46… Выражаем глубокие соболезнованиям родным, друзьям и коллегам. Миша, светлая память!" - говорится в Twitter-аккаунте пресс-службы правительства Московской области.
Не стало Михаила Зеленского…— Press__MO (@Press__MO) January 12, 2022
Талантливого журналиста и телеведущего. Добрый, интеллигентный, с прекрасным чувством юмора… Ему было только 46…
Выражаем глубокие соболезнованиям родным, друзьям и коллегам.
Миша, светлая память! pic.twitter.com/3LAQBwFce8
С 1997 по 1999 год Зеленский работал ведущим информационных программ на "Радио России - Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр. С 1999 года он работал в ВГТРК, вёл программы "Вести" и "Вести-Москва", а также ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", был ведущим новостей на канале "Россия 24", передач телеканала "Россия - Культура".