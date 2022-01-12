https://ria.ru/20220112/peskov-1767489863.html
В Кремле назвали последствия кризиса в мировой экономике тревожными
В Кремле назвали последствия кризиса в мировой экономике тревожными - РИА Новости, 12.01.2022
В Кремле назвали последствия кризиса в мировой экономике тревожными
Имеются очень тревожные тенденции последствий для РФ кризиса в мировой экономике, но есть и возможности для их минимизации, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:47
2022-01-12T13:47
2022-01-12T13:47
экономика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Имеются очень тревожные тенденции последствий для РФ кризиса в мировой экономике, но есть и возможности для их минимизации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы оперируем конкретными цифрами, итогами года. Об этих конкретных цифрах шла на заключительной пресс-конференции Путина в конце декабря, поэтому цифры говорят сами за себя. Да, ситуация не такая радужная, но тенденция к улучшению и к возврату к докризисным временам есть, и она очевидна. Эта реальная цифра, это данные соцопроса. Я не могу какой-то процентаж выдать, очевидно, есть очень тревожная тенденция в плане социально-экономических возможных последствий мировой кризисной ситуации в экономике", - сказал Песков на вопрос об оценке социально-экономической ситуации в стране."Мы с вами интегральная часть мирового экономического сообщества, и мы, к сожалению, подвержены этому влиянию. Но в то же время есть возможности, технологии и понимание того, что нужно делать для того, чтобы эти негативные последствия минимизировать", - добавил он.
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экономика, дмитрий песков, россия
В Кремле назвали последствия кризиса в мировой экономике тревожными
Пресс-секретарь Песков: есть тревожные тенденции последствий кризиса в мировой экономике
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Имеются очень тревожные тенденции последствий для РФ
кризиса в мировой экономике, но есть и возможности для их минимизации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Мы оперируем конкретными цифрами, итогами года. Об этих конкретных цифрах шла на заключительной пресс-конференции Путина в конце декабря, поэтому цифры говорят сами за себя. Да, ситуация не такая радужная, но тенденция к улучшению и к возврату к докризисным временам есть, и она очевидна. Эта реальная цифра, это данные соцопроса. Я не могу какой-то процентаж выдать, очевидно, есть очень тревожная тенденция в плане социально-экономических возможных последствий мировой кризисной ситуации в экономике", - сказал Песков на вопрос об оценке социально-экономической ситуации в стране.
"Мы с вами интегральная часть мирового экономического сообщества, и мы, к сожалению, подвержены этому влиянию. Но в то же время есть возможности, технологии и понимание того, что нужно делать для того, чтобы эти негативные последствия минимизировать", - добавил он.