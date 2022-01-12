https://ria.ru/20220112/peskov-1767486526.html

В Кремле прокомментировали заявления США в адрес России на фоне переговоров

В Кремле прокомментировали заявления США в адрес России на фоне переговоров - РИА Новости, 12.01.2022

В Кремле прокомментировали заявления США в адрес России на фоне переговоров

В последние дни в Москве видят агрессивные заявления из США на фоне проходящих переговоров по гарантиям безопасности, понятно, зачем это делается, заявил... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:29

2022-01-12T13:29

2022-01-12T13:29

сша

вена

дмитрий песков

нато

совет россия-нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В последние дни в Москве видят агрессивные заявления из США на фоне проходящих переговоров по гарантиям безопасности, понятно, зачем это делается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."То, что мы в последние сутки, в последние дни видим такое обрамление идущих переговоров такими живыми, агрессивными заявлениями официального Вашингтона, это, конечно, вызывает у нас интерес, хотя мы и понимаем, зачем это делается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, ведет ли Запад переговоры с Россией о гарантиях безопасности с позиции силы.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе проходит заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене состоятся консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://radiosputnik.ria.ru/20220111/peskov-1767313831.html

сша

вена

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, вена, дмитрий песков, нато, совет россия-нато, россия