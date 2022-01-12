https://ria.ru/20220112/peskov-1767486526.html
В Кремле прокомментировали заявления США в адрес России на фоне переговоров
В Кремле прокомментировали заявления США в адрес России на фоне переговоров - РИА Новости, 12.01.2022
В Кремле прокомментировали заявления США в адрес России на фоне переговоров
В последние дни в Москве видят агрессивные заявления из США на фоне проходящих переговоров по гарантиям безопасности, понятно, зачем это делается, заявил... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:29
2022-01-12T13:29
2022-01-12T13:29
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В последние дни в Москве видят агрессивные заявления из США на фоне проходящих переговоров по гарантиям безопасности, понятно, зачем это делается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."То, что мы в последние сутки, в последние дни видим такое обрамление идущих переговоров такими живыми, агрессивными заявлениями официального Вашингтона, это, конечно, вызывает у нас интерес, хотя мы и понимаем, зачем это делается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, ведет ли Запад переговоры с Россией о гарантиях безопасности с позиции силы.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе проходит заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене состоятся консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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сша, вена, дмитрий песков, нато, совет россия-нато, россия
В Кремле прокомментировали заявления США в адрес России на фоне переговоров
Пресс-секретарь Песков: Москва видит агрессивные заявления из США на фоне переговоров