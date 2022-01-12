https://ria.ru/20220112/peskov-1767484336.html
Администрация Кремля не планирует уходить на удаленку, сообщил Песков
Администрация Кремля не планирует уходить на удаленку, сообщил Песков - РИА Новости, 12.01.2022
Администрация Кремля не планирует уходить на удаленку, сообщил Песков
Администрация президента не планирует уходить на удаленный режим работы, хотя там потенциально готовятся к росту числа заболевших коронавирусом, сообщил... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:17
2022-01-12T13:17
2022-01-12T13:31
дмитрий песков
общество
сергей собянин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Администрация президента не планирует уходить на удаленный режим работы, хотя там потенциально готовятся к росту числа заболевших коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ситуация с коронавирусом будет более критической, чем в предыдущие волны. По его словам, надо мобилизовать систему здравоохранения и усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора."Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли администрация президента переведена на удаленную работу в условиях ожидаемого роста заболеваемости COVID."Что касается администрации, это такой непрерывный рабочий процесс, но, конечно, тоже потенциально готовимся к тому, что может количество заболевших увеличиваться", - добавил он.
https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761398424.html
РИА Новости
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дмитрий песков, общество, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
13:17 12.01.2022 (обновлено: 13:31 12.01.2022)
Администрация Кремля не планирует уходить на удаленку, сообщил Песков
Пресс-секретарь Песков: администрация Кремля не планирует уходить на удаленку