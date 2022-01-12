https://ria.ru/20220112/peskov-1767484336.html

Администрация Кремля не планирует уходить на удаленку, сообщил Песков

Администрация Кремля не планирует уходить на удаленку, сообщил Песков - РИА Новости, 12.01.2022

Администрация Кремля не планирует уходить на удаленку, сообщил Песков

Администрация президента не планирует уходить на удаленный режим работы, хотя там потенциально готовятся к росту числа заболевших коронавирусом, сообщил... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:17

2022-01-12T13:17

2022-01-12T13:31

дмитрий песков

общество

сергей собянин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Администрация президента не планирует уходить на удаленный режим работы, хотя там потенциально готовятся к росту числа заболевших коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ситуация с коронавирусом будет более критической, чем в предыдущие волны. По его словам, надо мобилизовать систему здравоохранения и усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора."Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли администрация президента переведена на удаленную работу в условиях ожидаемого роста заболеваемости COVID."Что касается администрации, это такой непрерывный рабочий процесс, но, конечно, тоже потенциально готовимся к тому, что может количество заболевших увеличиваться", - добавил он.

https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761398424.html

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дмитрий песков, общество, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)