https://ria.ru/20220112/peregovory-1767558533.html

Грушко назвал переговоры России и НАТО разговором по душам

Грушко назвал переговоры России и НАТО разговором по душам - РИА Новости, 12.01.2022

Грушко назвал переговоры России и НАТО разговором по душам

Заседание Совета Россия - НАТО было абсолютно необходимо, оно стало встряской, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T19:35

2022-01-12T19:35

2022-01-12T19:48

нато

россия

в мире

сша

европа

александр грушко

брюссель

совет россия-нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767489994_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_19bf8e380a8511632e9b77e781c25267.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Заседание Совета Россия - НАТО было абсолютно необходимо, оно стало встряской, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене позднее пройдут консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."Я думаю, (встреча была) абсолютно нужна. Во-первых, произошла некая встряска. Если бы этой встречи не было, не удалось (бы) в полный рост поставить эти вопросы (по безопасности - ред.). Они всегда были как-то на втором плане. Но в таком ключе, как они обсуждались сегодня, я не помню такой прямоты и остроты. Это был разговор по душам ", - сказал Грушко журналистам.По его словам, Москве, вероятно, удалось донести до членов НАТО, что ситуация становится нетерпимой и в какой-то момент риски, связанный с продолжением нынешнего курса альянса, могут перевесить те преимущества, которые НАТО сегодня хочет извлечь из тезиса, что будущее безопасности Евроатлантики должно быть натоцентричным.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220112/grushko-1767558842.html

россия

сша

европа

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нато, россия, в мире, сша, европа, александр грушко, брюссель, совет россия-нато