19:35 12.01.2022 (обновлено: 19:48 12.01.2022)
Грушко назвал переговоры России и НАТО разговором по душам
Грушко: встреча России и НАТО была нужна, она стала встряской, это был разговор по душам
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Заседание Совета Россия - НАТО было абсолютно необходимо, оно стало встряской, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Я думаю, (встреча была) абсолютно нужна. Во-первых, произошла некая встряска. Если бы этой встречи не было, не удалось (бы) в полный рост поставить эти вопросы (по безопасности - ред.). Они всегда были как-то на втором плане. Но в таком ключе, как они обсуждались сегодня, я не помню такой прямоты и остроты. Это был разговор по душам ", - сказал Грушко журналистам.
По его словам, Москве, вероятно, удалось донести до членов НАТО, что ситуация становится нетерпимой и в какой-то момент риски, связанный с продолжением нынешнего курса альянса, могут перевесить те преимущества, которые НАТО сегодня хочет извлечь из тезиса, что будущее безопасности Евроатлантики должно быть натоцентричным.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.