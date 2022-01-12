Россия не ведет переговоры с США с позиции силы, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Россия не ведет переговоры с США о безопасности с позиции силы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия не ведет переговоры с США о гарантиях безопасности с позиции силы, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Нет, вы неправильно понимаете. Мы не ведем переговоры с позиции силы. Президент говорил, что здесь нет и не может быть места каким-то ультиматумам. Просто ситуация дошла до такой критической черты в плане общеевропейской безопасности и в плане общенациональных интересов нашей страны, кои являются неотъемлемой частью Европы и архитектуры европейской безопасности, что дальше нельзя, к сожалению, медлить, и нужно конкретно ответить на те озабоченности, которые нам были озвучены", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, ведет ли Россия переговоры о гарантиях безопасности с Западом с позиции силы.
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.