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Россия не ведет переговоры с США с позиции силы, заявил Песков

Россия не ведет переговоры с США с позиции силы, заявил Песков - РИА Новости, 12.01.2022

Россия не ведет переговоры с США с позиции силы, заявил Песков

Россия не ведет переговоры с США о гарантиях безопасности с позиции силы, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:23

2022-01-12T13:23

2022-01-12T13:23

сша

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дмитрий песков

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совет россия-нато

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия не ведет переговоры с США о гарантиях безопасности с позиции силы, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков."Нет, вы неправильно понимаете. Мы не ведем переговоры с позиции силы. Президент говорил, что здесь нет и не может быть места каким-то ультиматумам. Просто ситуация дошла до такой критической черты в плане общеевропейской безопасности и в плане общенациональных интересов нашей страны, кои являются неотъемлемой частью Европы и архитектуры европейской безопасности, что дальше нельзя, к сожалению, медлить, и нужно конкретно ответить на те озабоченности, которые нам были озвучены", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, ведет ли Россия переговоры о гарантиях безопасности с Западом с позиции силы.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

сша

вена

европа

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сша, вена, европа, владимир путин, дмитрий песков, нато, совет россия-нато, россия