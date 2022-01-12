06:18 12.01.2022 (обновлено: 09:23 12.01.2022)
Слова чиновников в США подрывают переговоры с Россией, заявил Антонов
Посол Антонов: американские чиновники своими заявлениями торпедируют переговоры с Россией
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
"Категорически отвергаем провокационные заявления американских высокопоставленных чиновников, направленные на торпедирование переговорного процесса между Вашингтоном и Москвой", — отметил дипломат.
Замгоссекретарю Виктории Нуланд, которая возложила на Москву ответственность за напряжение вокруг Украины, Антонов посоветовал быть аккуратнее во фразеологии в момент переговоров.
"Мы настроены на субстантивное обсуждение российских документов, которые необходимо принять в самое кратчайшее время для стабилизации ситуации в Европе. <...> Нам нужны конкретные действия американской стороны, а не дезинформация и обвинения во всех грехах. Пора остановиться в политике поощрения фашистских молодчиков, которые маршируют в Киеве. История не прощает ошибок", — подчеркнул посол.
Он напомнил, что Россия четко и ясно обозначила свои приоритеты.
"Ждем не демагогических заявлений, а письменных ответов на конкретные российские предложения. Мы — за разрядку напряженности. За создание нормальной атмосферы для взаимовыгодного сотрудничества", — отметил Антонов.
Он также добавил, что "обвинительная риторика высокопоставленных сотрудников Госдепартамента не способствует созданию конструктивной атмосферы на переговорах".
"Любой маломальский, даже начинающий, эксперт знает об основах дипломатической работы", — заключил дипломат.
Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины, а также от создания военных баз в странах постсоветского пространства.
США заявляли о неприемлемости некоторых предложений еще до начала консультаций. В Москве подчеркивали, что проект не носит ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, Россия не пойдет. Рябков при этом не исключил, что диалог со Штатами ограничится одной встречей и смысла продолжать его не будет, но это грозит новым витком конфронтации.
Инфографика