https://ria.ru/20220112/pensiya-1767528005.html

Средняя пенсия после индексации составит 19 тысяч рублей

Средняя пенсия после индексации составит 19 тысяч рублей - РИА Новости, 12.01.2022

Средняя пенсия после индексации составит 19 тысяч рублей

Средний размер ежемесячных выплат для неработающего пенсионера после индексации составит около 19 тысяч рублей, заявил журналистам глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T17:04

2022-01-12T17:04

2022-01-12T17:46

общество

пенсия

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

антон котяков

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Средний размер ежемесячных выплат для неработающего пенсионера после индексации составит около 19 тысяч рублей, заявил журналистам глава Минтруда Антон Котяков.Ранее Владимир Путин поручил проиндексировать страховые пенсии по старости для неработающих россиян на 8,6%."С учетом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля", — заявил министр.В следующем году он вырастет до 20 047 рублей, а в 2024-ом — до 21 150 рублей, уточнили в ведомстве.В министерстве отметили, что выплату пенсий в повышенном размере и доплата за первые месяцы обеспечат после принятия соответствующих поправок в ближайшее время.Общий объем дополнительных расходов в связи с повышенной индексацией пенсий в период с 2022 по 2024 год составит более 500 миллиардов рублей: в 2022 году – 172,7 миллиарда рублей, в 2023 году – 178,3 миллиарда рублей, в 2024 году – 188,9 миллиарда рублей.Пенсии будут проиндексированы для 30,8 миллиона неработающих россиян, получающих страховые пенсии, добавили в Минтруде.

https://ria.ru/20220112/dopraskhody-1767530918.html

https://ria.ru/20220112/indeksatsiya-1767496289.html

https://ria.ru/20220112/pensii-1767488072.html

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общество, пенсия, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков