https://ria.ru/20220112/pensii-1767488072.html

Средства на индексацию пенсий в ПФР имеются, сообщил депутат Госдумы

Средства на индексацию пенсий в ПФР имеются, сообщил депутат Госдумы - РИА Новости, 12.01.2022

Средства на индексацию пенсий в ПФР имеются, сообщил депутат Госдумы

Средства на индексацию пенсий на уровень чуть выше инфляции на 8,6% в Пенсионном фонде РФ есть, если потребуются дополнительные, то нужно будет скорректировать... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:37

2022-01-12T13:37

2022-01-12T13:42

владимир путин

госдума рф

ярослав нилов

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Средства на индексацию пенсий на уровень чуть выше инфляции на 8,6% в Пенсионном фонде РФ есть, если потребуются дополнительные, то нужно будет скорректировать параметры бюджета фонда весной, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Ранее президент России Владимир Путин заявил о решении проиндексировать пенсии россиян на 8,6% - чуть выше инфляции и попросил правительство в ближайшее время сделать все необходимое для реализации планов."Средства в бюджете есть, иначе президент такое решение не принял бы. В любом случае в Пенсионном фонде деньги есть, а если потребуются дополнительные средства, то это уже при корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда весной можно было бы сделать", - сказал Нилов.Парламентарий пояснил, что при расчете необходимой суммы необходимо понимать, что это касается только неработающих пенсионеров, а также определить их количество на 1 января."В любом случае все социальные обязательства государством должны быть выполнены, деньги в Пенсионном фонде должны быть на это найдены", - добавил он.

https://ria.ru/20220112/pensiya-1767481107.html

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владимир путин, госдума рф, ярослав нилов, россия