13:37 12.01.2022 (обновлено: 13:42 12.01.2022)
Средства на индексацию пенсий в ПФР имеются, сообщил депутат Госдумы
Депутат Нилов: средства на индексацию пенсий в ПФР есть, его бюджет можно скорректировать
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Средства на индексацию пенсий на уровень чуть выше инфляции на 8,6% в Пенсионном фонде РФ есть, если потребуются дополнительные, то нужно будет скорректировать параметры бюджета фонда весной, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о решении проиндексировать пенсии россиян на 8,6% - чуть выше инфляции и попросил правительство в ближайшее время сделать все необходимое для реализации планов.
"Средства в бюджете есть, иначе президент такое решение не принял бы. В любом случае в Пенсионном фонде деньги есть, а если потребуются дополнительные средства, то это уже при корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда весной можно было бы сделать", - сказал Нилов.
Парламентарий пояснил, что при расчете необходимой суммы необходимо понимать, что это касается только неработающих пенсионеров, а также определить их количество на 1 января.
"В любом случае все социальные обязательства государством должны быть выполнены, деньги в Пенсионном фонде должны быть на это найдены", - добавил он.