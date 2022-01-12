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https://ria.ru/20220112/pensii-1767488072.html
Средства на индексацию пенсий в ПФР имеются, сообщил депутат Госдумы
Средства на индексацию пенсий в ПФР имеются, сообщил депутат Госдумы - РИА Новости, 12.01.2022
Средства на индексацию пенсий в ПФР имеются, сообщил депутат Госдумы
Средства на индексацию пенсий на уровень чуть выше инфляции на 8,6% в Пенсионном фонде РФ есть, если потребуются дополнительные, то нужно будет скорректировать... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:37
2022-01-12T13:42
владимир путин
госдума рф
ярослав нилов
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Средства на индексацию пенсий на уровень чуть выше инфляции на 8,6% в Пенсионном фонде РФ есть, если потребуются дополнительные, то нужно будет скорректировать параметры бюджета фонда весной, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Ранее президент России Владимир Путин заявил о решении проиндексировать пенсии россиян на 8,6% - чуть выше инфляции и попросил правительство в ближайшее время сделать все необходимое для реализации планов."Средства в бюджете есть, иначе президент такое решение не принял бы. В любом случае в Пенсионном фонде деньги есть, а если потребуются дополнительные средства, то это уже при корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда весной можно было бы сделать", - сказал Нилов.Парламентарий пояснил, что при расчете необходимой суммы необходимо понимать, что это касается только неработающих пенсионеров, а также определить их количество на 1 января."В любом случае все социальные обязательства государством должны быть выполнены, деньги в Пенсионном фонде должны быть на это найдены", - добавил он.
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владимир путин, госдума рф, ярослав нилов, россия
13:37 12.01.2022 (обновлено: 13:42 12.01.2022)
 
Средства на индексацию пенсий в ПФР имеются, сообщил депутат Госдумы

Депутат Нилов: средства на индексацию пенсий в ПФР есть, его бюджет можно скорректировать

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Средства на индексацию пенсий на уровень чуть выше инфляции на 8,6% в Пенсионном фонде РФ есть, если потребуются дополнительные, то нужно будет скорректировать параметры бюджета фонда весной, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о решении проиндексировать пенсии россиян на 8,6% - чуть выше инфляции и попросил правительство в ближайшее время сделать все необходимое для реализации планов.
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"Средства в бюджете есть, иначе президент такое решение не принял бы. В любом случае в Пенсионном фонде деньги есть, а если потребуются дополнительные средства, то это уже при корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда весной можно было бы сделать", - сказал Нилов.
Парламентарий пояснил, что при расчете необходимой суммы необходимо понимать, что это касается только неработающих пенсионеров, а также определить их количество на 1 января.
"В любом случае все социальные обязательства государством должны быть выполнены, деньги в Пенсионном фонде должны быть на это найдены", - добавил он.
 
Владимир ПутинГосдума РФЯрослав НиловРоссия
 
 
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