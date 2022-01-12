https://ria.ru/20220112/pensii-1767426834.html

Экономист напомнила, какой стаж больше не учитывают при начислении пенсии

Экономист напомнила, какой стаж больше не учитывают при начислении пенсии - РИА Новости, 12.01.2022

Экономист напомнила, какой стаж больше не учитывают при начислении пенсии

Сейчас в России трудовой стаж не имеет определяющего значения для начисления пенсии, но в отдельных случаях играет особую роль, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T03:15

2022-01-12T03:15

2022-01-12T11:43

общество

рудн

пенсии

россия

елена григорьева

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сейчас в России трудовой стаж не имеет определяющего значения для начисления пенсии, но в отдельных случаях играет особую роль, рассказала агентству "Прайм" замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.По словам собеседницы агентства, сейчас трудовой стаж не учитывает время очного обучения студента. Срок службы в армии и отпуск по уходу за ребенком до полутора лет учитывается, но лишь в том случае, если до и после наступления этих периодов гражданин работал.По ее словам, пенсионные выплаты больше зависят не от стажа, а от размера страховых взносов, которые уплачивал работодатель. Эти взносы, согласно действующей формуле, переводятся в баллы, на основании которых пенсионер получает страховую часть пенсии.

https://ria.ru/20220107/pensiya-1766834549.html

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общество, рудн, пенсии, россия, елена григорьева