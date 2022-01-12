03:15 12.01.2022 (обновлено: 11:43 12.01.2022)
Экономист напомнила, какой стаж больше не учитывают при начислении пенсии
Экономист Григорьева рассказала об особенностях учета стажа при начислении пенсии
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сейчас в России трудовой стаж не имеет определяющего значения для начисления пенсии, но в отдельных случаях играет особую роль, рассказала агентству "Прайм" замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
"Например, для выхода на досрочную пенсию может быть учтен специальный трудовой стаж. Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях (вредные производства, тяжелые климатические условия и другое), и ему полагаются дополнительные льготы и надбавки", — отметила она.
По словам собеседницы агентства, сейчас трудовой стаж не учитывает время очного обучения студента. Срок службы в армии и отпуск по уходу за ребенком до полутора лет учитывается, но лишь в том случае, если до и после наступления этих периодов гражданин работал.
По ее словам, пенсионные выплаты больше зависят не от стажа, а от размера страховых взносов, которые уплачивал работодатель. Эти взносы, согласно действующей формуле, переводятся в баллы, на основании которых пенсионер получает страховую часть пенсии.
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