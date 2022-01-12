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Близнецов-детенышей панды впервые представили публике в зоопарке Токио
Близнецов-детенышей панды впервые представили публике в зоопарке Токио - РИА Новости, 12.01.2022
Близнецов-детенышей панды впервые представили публике в зоопарке Токио
В Токио впервые показали широкой публике двух близнецов-панд, родившихся в июне прошлого года, сообщил зоопарк Уэно на своем сайте. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T21:52
2022-01-12T23:00
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ТОКИО, 12 янв — РИА Новости, Ксения Нака. В Токио впервые показали широкой публике двух близнецов-панд, родившихся в июне прошлого года, сообщил зоопарк Уэно на своем сайте.Из-за роста числа заражений зоопарк Уэно, где впервые за 140-летнюю историю родились близнецы панд, закрывается. Но розыгрыш права посмотреть на малышей проводился еще в декабре, когда ситуация с коронавирусом в Японии была более чем благополучной. Панды будут представлены публике в течение трех дней, увидеть их смогут по одной тысяче человек в день. Желающих оказаться среди этих счастливчиков оказалось так много, что конкурс составил 350 человек на место. Близнецы родились 23 июня. Брат и сестра стали первыми близнецами, родившимися в зоопарке за всю его 140-летнюю историю, и первыми за четыре года детенышами бамбукового медведя, появившимися в Уэно.Путем всенародного конкурса и консультаций с китайской стороной через месяц после рождения им были выбраны имена: Сяосяо ("Предрассветный луч") для мальчика и Лэйлэй ("Прекрасный цветок, распускающийся из бутона") для девочки.Сейчас малыши уже весят больше 14 килограммов, а полгода назад это были два розовых комочка по 124 и 146 граммов, больше напоминающие мышат, чем медведей.Пока планов повторной демонстрации в зоопарке Уэно нет: с 11 января он временно закрыт для посещений. Исключение было сделано только для тех, кто выиграл в лотерею билет.Близнецы родились у большой панды Синсин. Считается, что панды не уделяют внимания сразу двум детенышам при рождении близнецов, поэтому одного из них забрали в бокс для новорожденных.Синсин была привезена из Китая в 2011 году. Летом 2012-го она родила детеныша, который стал первым за 24 года родившимся в зоопарке Уэно бамбуковым медвежонком. Однако через несколько дней он умер от воспаления легких. В июне 2017 года Синсин родила еще одного детеныша.
https://ria.ru/20211028/pandy-1756701055.html
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в мире, токио, япония
21:52 12.01.2022 (обновлено: 23:00 12.01.2022)
 
Близнецов-детенышей панды впервые представили публике в зоопарке Токио

Близнецов-детенышей панды впервые показали широкой публике в зоопарке Токио

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПанда
Панда - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Панда
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ТОКИО, 12 янв — РИА Новости, Ксения Нака. В Токио впервые показали широкой публике двух близнецов-панд, родившихся в июне прошлого года, сообщил зоопарк Уэно на своем сайте.
Из-за роста числа заражений зоопарк Уэно, где впервые за 140-летнюю историю родились близнецы панд, закрывается. Но розыгрыш права посмотреть на малышей проводился еще в декабре, когда ситуация с коронавирусом в Японии была более чем благополучной. Панды будут представлены публике в течение трех дней, увидеть их смогут по одной тысяче человек в день. Желающих оказаться среди этих счастливчиков оказалось так много, что конкурс составил 350 человек на место. Близнецы родились 23 июня. Брат и сестра стали первыми близнецами, родившимися в зоопарке за всю его 140-летнюю историю, и первыми за четыре года детенышами бамбукового медведя, появившимися в Уэно.
Путем всенародного конкурса и консультаций с китайской стороной через месяц после рождения им были выбраны имена: Сяосяо ("Предрассветный луч") для мальчика и Лэйлэй ("Прекрасный цветок, распускающийся из бутона") для девочки.
Сейчас малыши уже весят больше 14 килограммов, а полгода назад это были два розовых комочка по 124 и 146 граммов, больше напоминающие мышат, чем медведей.
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Пока планов повторной демонстрации в зоопарке Уэно нет: с 11 января он временно закрыт для посещений. Исключение было сделано только для тех, кто выиграл в лотерею билет.
Близнецы родились у большой панды Синсин. Считается, что панды не уделяют внимания сразу двум детенышам при рождении близнецов, поэтому одного из них забрали в бокс для новорожденных.
Синсин была привезена из Китая в 2011 году. Летом 2012-го она родила детеныша, который стал первым за 24 года родившимся в зоопарке Уэно бамбуковым медвежонком. Однако через несколько дней он умер от воспаления легких. В июне 2017 года Синсин родила еще одного детеныша.
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