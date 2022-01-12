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Молдавия попросит "Газпром" об отсрочке оплаты до конца января
Молдавия попросит "Газпром" об отсрочке оплаты до конца января - РИА Новости, 12.01.2022
Молдавия попросит "Газпром" об отсрочке оплаты до конца января
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приняла решение попросить "Газпром" об отсрочке платежа до конца января, сообщила пресс-служба правительства страны. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T14:33
2022-01-12T16:01
молдавия
газпром
молдовагаз
экономика
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КИШИНЕВ, 12 янв — РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приняла решение попросить "Газпром" об отсрочке платежа до конца января, сообщила пресс-служба правительства страны.Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что Кишинев столкнулся с очередным этапом энергетического кризиса — в декабре закупочная цена на топливо составляла 550 долларов за тысячу кубометров, а после Нового года выросла до 647 долларов. Он признал, что рост тарифов неизбежен и существует риск проблем с погашением платежей "Газпрому"."Молдовагаз" инициирует обсуждение в наблюдательном совете возможности продления срока оплаты счетов до конца января 2022 года", — отмечается на сайте кабмина.Компания предупредила комиссию, что в противном случае есть риск прекращения поставок, если платежи не будут производиться в соответствии с договорными условиями. Заседание наблюдательного совета может состояться 17 января.Несколько дней назад президент Молдавии Майя Санду в срочном порядке созвала Высший совет безопасности, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Совбез рекомендовал правительству принять меры для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.В конце октября власти республики ввели режим ЧП в энергетическом секторе, так как соглашение с "Газпромом" подходило к концу, а продлению мешала неуплата Кишиневом долгов. Тем не менее 29 октября стороны заключили новый пятилетний контракт.Условия оказались выгодными для Молдавии — цена составила примерно 430 долларов за тысячу кубометров, тогда как на рынке фьючерсы обновляли исторические рекорды. По словам Спыну, контракт помог Кишиневу сэкономить 335 миллионов долларов."Газпром" отмечал, что с учетом ситуации решил подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но только при стопроцентной оплате текущих платежей.В конце ноября у Кишинева возникли проблемы со своевременным перечислением 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре. Но в результате в госбюджет внесли поправки, которые позволили погасить долг. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов при этом выразил опасения, что в будущем кризис неплатежей может повториться.
https://ria.ru/20220111/dodon-1767356781.html
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молдавия, газпром, молдовагаз, экономика
14:33 12.01.2022 (обновлено: 16:01 12.01.2022)
 
Молдавия попросит "Газпром" об отсрочке оплаты до конца января

"Молдовагаз" попросит "Газпром" об отсрочке оплаты поставок газа до конца января

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
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КИШИНЕВ, 12 янв — РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приняла решение попросить "Газпром" об отсрочке платежа до конца января, сообщила пресс-служба правительства страны.
Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что Кишинев столкнулся с очередным этапом энергетического кризиса — в декабре закупочная цена на топливо составляла 550 долларов за тысячу кубометров, а после Нового года выросла до 647 долларов. Он признал, что рост тарифов неизбежен и существует риск проблем с погашением платежей "Газпрому".
"Молдовагаз" инициирует обсуждение в наблюдательном совете возможности продления срока оплаты счетов до конца января 2022 года", — отмечается на сайте кабмина.
Компания предупредила комиссию, что в противном случае есть риск прекращения поставок, если платежи не будут производиться в соответствии с договорными условиями. Заседание наблюдательного совета может состояться 17 января.
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В конце октября власти республики ввели режим ЧП в энергетическом секторе, так как соглашение с "Газпромом" подходило к концу, а продлению мешала неуплата Кишиневом долгов. Тем не менее 29 октября стороны заключили новый пятилетний контракт.
Условия оказались выгодными для Молдавии — цена составила примерно 430 долларов за тысячу кубометров, тогда как на рынке фьючерсы обновляли исторические рекорды. По словам Спыну, контракт помог Кишиневу сэкономить 335 миллионов долларов.
"Газпром" отмечал, что с учетом ситуации решил подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но только при стопроцентной оплате текущих платежей.
В конце ноября у Кишинева возникли проблемы со своевременным перечислением 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре. Но в результате в госбюджет внесли поправки, которые позволили погасить долг. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов при этом выразил опасения, что в будущем кризис неплатежей может повториться.
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МолдавияГазпромМолдовагазЭкономика
 
 
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