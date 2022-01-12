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Власти опровергли информацию об отсутствии отопления в домах на юге Москвы
Власти опровергли информацию об отсутствии отопления в домах на юге Москвы - РИА Новости, 12.01.2022
Власти опровергли информацию об отсутствии отопления в домах на юге Москвы
Власти Москвы опровергли информацию об отсутствии отопления в жилых домах в районах Нагатинский и Нагатино-Садовники, была локализована утечка теплоносителя,... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:23
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Власти Москвы опровергли информацию об отсутствии отопления в жилых домах в районах Нагатинский и Нагатино-Садовники, была локализована утечка теплоносителя, сильное парение было вызвано низкими температурами наружного воздуха.Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что жители районов Нагатинский затон и Нагатино-Садовники пишут о массовом отключении отопления из-за аварии в системе отопления. На видео видно, как от земли поднимаются густые клубы пара.Отмечается, что теплоснабжение потребителей не нарушено, при переходе на резервную схему у отдельных потребителей могло наблюдаться кратковременное снижение параметров теплоснабжения.
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москва, telegram (приложение), жкх
17:23 12.01.2022
 

Власти опровергли информацию об отсутствии отопления в домах на юге Москвы

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЖители Москвы держат руки над батареей, проверяя, включено ли отопление
Жители Москвы держат руки над батареей, проверяя, включено ли отопление - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Власти Москвы опровергли информацию об отсутствии отопления в жилых домах в районах Нагатинский и Нагатино-Садовники, была локализована утечка теплоносителя, сильное парение было вызвано низкими температурами наружного воздуха.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что жители районов Нагатинский затон и Нагатино-Садовники пишут о массовом отключении отопления из-за аварии в системе отопления. На видео видно, как от земли поднимаются густые клубы пара.
"Распространяемая информация об отсутствии отопления в жилых домах в районах Нагатинский и Нагатино-Садовники не соответствует действительности. Утечка теплоносителя на участке теплосети по адресу: ул. Речников, 18 локализована. Проводятся ремонтные работы. Сильное парение было вызвано низкими температурами наружного воздуха", - говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что теплоснабжение потребителей не нарушено, при переходе на резервную схему у отдельных потребителей могло наблюдаться кратковременное снижение параметров теплоснабжения.
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