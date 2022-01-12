https://ria.ru/20220112/otoplenie-1767533429.html

Власти опровергли информацию об отсутствии отопления в домах на юге Москвы

Власти опровергли информацию об отсутствии отопления в домах на юге Москвы - РИА Новости, 12.01.2022

Власти опровергли информацию об отсутствии отопления в домах на юге Москвы

Власти Москвы опровергли информацию об отсутствии отопления в жилых домах в районах Нагатинский и Нагатино-Садовники, была локализована утечка теплоносителя,... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T17:23

2022-01-12T17:23

2022-01-12T17:23

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Власти Москвы опровергли информацию об отсутствии отопления в жилых домах в районах Нагатинский и Нагатино-Садовники, была локализована утечка теплоносителя, сильное парение было вызвано низкими температурами наружного воздуха.Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что жители районов Нагатинский затон и Нагатино-Садовники пишут о массовом отключении отопления из-за аварии в системе отопления. На видео видно, как от земли поднимаются густые клубы пара.Отмечается, что теплоснабжение потребителей не нарушено, при переходе на резервную схему у отдельных потребителей могло наблюдаться кратковременное снижение параметров теплоснабжения.

https://realty.ria.ru/20220112/kapremont-1767454042.html

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