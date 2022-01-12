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В Астрахани у двух детей выявили омикрон-штамм коронавируса

В Астрахани у двух детей выявили омикрон-штамм коронавируса - РИА Новости, 12.01.2022

В Астрахани у двух детей выявили омикрон-штамм коронавируса

Штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух детей в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T17:44

2022-01-12T17:44

2022-01-12T17:44

распространение коронавируса

общество

астрахань

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

михаил мурашко

анна попова

коронавирусы

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух детей в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона."У двух детей двух и тринадцати лет, заболевших коронавирусом, подтвердился штамм "омикрон". Это первые выявленные случаи заболевания этим штаммом в регионе", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что состояние заболевших удовлетворительное.По данным минздрава региона, дети в последнее время не выезжали за границу и не имели контактов с приехавшими из-за рубежа.Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что случаи штамма коронавируса "омикрон" зарегистрированы уже в 13 регионах РФ. Она отмечала, что в РФ выявлены 305 случаев заражения этим штаммом. Также, по ее словам, случаи завоза "омикрона" в РФ зарегистрированы из 25 стран. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что ситуация с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" в других странах очень сложная, поэтому в России система здравоохранения разворачивается в полном объеме.

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