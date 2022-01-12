Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220112/odessa-1767500525.html
Квартиру Жванецкого в Одессе превратят в музей
Квартиру Жванецкого в Одессе превратят в музей - РИА Новости, 12.01.2022
Квартиру Жванецкого в Одессе превратят в музей
Квартиру в Одессе, в которой жил и работал писатель-сатирик Михаил Жванецкий, превратят в музей, сообщила в среду пресс-служба Одесского городского совета. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T14:42
2022-01-12T14:50
одесса
роман карцев
михаил жванецкий
одесский городской совет
московский театр миниатюр
культура
музеи
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156318/61/1563186136_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_33b215c9516d52018696e67c7928450b.jpg
КИЕВ, 12 янв - РИА Новости. Квартиру в Одессе, в которой жил и работал писатель-сатирик Михаил Жванецкий, превратят в музей, сообщила в среду пресс-служба Одесского городского совета.По данным пресс-службы, Жванецкий жил и работал в доме по улице Старопортофранковской, 133. До начала ремонта была проведена фото- и видеофиксация обстановки квартиры для воспроизведения ее в аутентичном виде. На сегодня проводятся работы по замене кровли, укреплению стен и фундамента этой части сооружения, затем начнутся работы по замене межэтажного перекрытия и инженерных коммуникаций, а в дальнейшем - отделочные работы."На втором этаже в комнатах будут организованы экспозиции, а на первом планируется создать сувенирную лавку. Все работы проводятся с согласия и под руководством жены сатирика Натальи Жванецкой. Мы планируем открыть музей-квартиру уже к этому туристическому сезону. Уверен, он также, как и музей-квартира Леонида Утесова, станет одним из мест, посещаемых туристами", - цитирует пресс-служба мэра города Геннадия Труханова.Как отмечается, работы по капитальному ремонту сооружения производятся за внебюджетные средства.Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года, где закончил институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В 1969 году вместе с Романом Карцевым и Виктором Ильченко создали свой Одесский театр миниатюр, а в 1988 году Жванецкий стал художественным руководителем уже Московского театра миниатюр. По произведениям Жванецкого созданы многочисленные спектакли, он автор множества книг, в частности, "Моя Одесса", "Жаркое лето", "Мой портфель".Решением сессии Одесского городского совета от 21 февраля 1997 года Михаилу Жванецкому было присвоено звание "Почетный гражданин города Одессы". Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20201112/1584278534.html
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156318/61/1563186136_710:272:3076:2047_1920x0_80_0_0_0ab93624f80b896adb2e8207faa2479b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, роман карцев, михаил жванецкий, одесский городской совет, московский театр миниатюр, музеи, новости культуры, новости - туризм
14:42 12.01.2022 (обновлено: 14:50 12.01.2022)
 
Квартиру Жванецкого в Одессе превратят в музей

Одесский горсовет: квартиру писателя-сатирика Жванецкого превратят в музей

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПисатель-сатирик Михаил Жванецкий
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 12 янв - РИА Новости. Квартиру в Одессе, в которой жил и работал писатель-сатирик Михаил Жванецкий, превратят в музей, сообщила в среду пресс-служба Одесского городского совета.
По данным пресс-службы, Жванецкий жил и работал в доме по улице Старопортофранковской, 133. До начала ремонта была проведена фото- и видеофиксация обстановки квартиры для воспроизведения ее в аутентичном виде. На сегодня проводятся работы по замене кровли, укреплению стен и фундамента этой части сооружения, затем начнутся работы по замене межэтажного перекрытия и инженерных коммуникаций, а в дальнейшем - отделочные работы.
Михаил Жванецкий: человек, который лечил смехом
12 ноября 2020, 13:33Домино
Михаил Жванецкий: человек, который лечил смехом
"На втором этаже в комнатах будут организованы экспозиции, а на первом планируется создать сувенирную лавку. Все работы проводятся с согласия и под руководством жены сатирика Натальи Жванецкой. Мы планируем открыть музей-квартиру уже к этому туристическому сезону. Уверен, он также, как и музей-квартира Леонида Утесова, станет одним из мест, посещаемых туристами", - цитирует пресс-служба мэра города Геннадия Труханова.
Как отмечается, работы по капитальному ремонту сооружения производятся за внебюджетные средства.
Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года, где закончил институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В 1969 году вместе с Романом Карцевым и Виктором Ильченко создали свой Одесский театр миниатюр, а в 1988 году Жванецкий стал художественным руководителем уже Московского театра миниатюр. По произведениям Жванецкого созданы многочисленные спектакли, он автор множества книг, в частности, "Моя Одесса", "Жаркое лето", "Мой портфель".
Решением сессии Одесского городского совета от 21 февраля 1997 года Михаилу Жванецкому было присвоено звание "Почетный гражданин города Одессы". Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет.
 
КультураОдессаРоман КарцевМихаил ЖванецкийОдесский городской советМосковский театр миниатюрМузеиНовости культурыНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы Ирана
01:33Вучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются Западом
01:15Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведут
00:26В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
00:18Страны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в Госдепе
23:52Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России
23:32В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
23:31Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву
23:25Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
23:24В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
23:13Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ
23:07Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины
23:02Чешский премьер случайно выругался во время заседания
22:53Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины
22:49В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
22:45Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
22:36Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
22:34Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
22:33Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТО
22:29Главы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против России
Лента новостейМолния
Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы ИранаВучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются ЗападомАналитик объяснил, какие вложения никогда не подведутВ Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕСтраны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в ГосдепеГосдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения РоссииВ Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метровСамолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в МосквуТокаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядковВ Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию РоссииМишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕГосдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении УкраиныЧешский премьер случайно выругался во время заседанияГосдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг УкраиныВ США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТООнищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в СШАРогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТОГлавы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против России