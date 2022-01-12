https://ria.ru/20220112/odessa-1767500525.html
Квартиру Жванецкого в Одессе превратят в музей
Квартиру Жванецкого в Одессе превратят в музей - РИА Новости, 12.01.2022
Квартиру Жванецкого в Одессе превратят в музей
Квартиру в Одессе, в которой жил и работал писатель-сатирик Михаил Жванецкий, превратят в музей, сообщила в среду пресс-служба Одесского городского совета. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T14:42
2022-01-12T14:42
2022-01-12T14:50
одесса
роман карцев
михаил жванецкий
одесский городской совет
московский театр миниатюр
культура
музеи
новости культуры
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КИЕВ, 12 янв - РИА Новости. Квартиру в Одессе, в которой жил и работал писатель-сатирик Михаил Жванецкий, превратят в музей, сообщила в среду пресс-служба Одесского городского совета.По данным пресс-службы, Жванецкий жил и работал в доме по улице Старопортофранковской, 133. До начала ремонта была проведена фото- и видеофиксация обстановки квартиры для воспроизведения ее в аутентичном виде. На сегодня проводятся работы по замене кровли, укреплению стен и фундамента этой части сооружения, затем начнутся работы по замене межэтажного перекрытия и инженерных коммуникаций, а в дальнейшем - отделочные работы."На втором этаже в комнатах будут организованы экспозиции, а на первом планируется создать сувенирную лавку. Все работы проводятся с согласия и под руководством жены сатирика Натальи Жванецкой. Мы планируем открыть музей-квартиру уже к этому туристическому сезону. Уверен, он также, как и музей-квартира Леонида Утесова, станет одним из мест, посещаемых туристами", - цитирует пресс-служба мэра города Геннадия Труханова.Как отмечается, работы по капитальному ремонту сооружения производятся за внебюджетные средства.Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года, где закончил институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В 1969 году вместе с Романом Карцевым и Виктором Ильченко создали свой Одесский театр миниатюр, а в 1988 году Жванецкий стал художественным руководителем уже Московского театра миниатюр. По произведениям Жванецкого созданы многочисленные спектакли, он автор множества книг, в частности, "Моя Одесса", "Жаркое лето", "Мой портфель".Решением сессии Одесского городского совета от 21 февраля 1997 года Михаилу Жванецкому было присвоено звание "Почетный гражданин города Одессы". Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет.
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одесса, роман карцев, михаил жванецкий, одесский городской совет, московский театр миниатюр, музеи, новости культуры, новости - туризм
14:42 12.01.2022 (обновлено: 14:50 12.01.2022)
Квартиру Жванецкого в Одессе превратят в музей
Одесский горсовет: квартиру писателя-сатирика Жванецкого превратят в музей
КИЕВ, 12 янв - РИА Новости.
Квартиру в Одессе
, в которой жил и работал писатель-сатирик Михаил Жванецкий
, превратят в музей, сообщила в среду пресс-служба Одесского городского совета
.
По данным пресс-службы, Жванецкий жил и работал в доме по улице Старопортофранковской, 133. До начала ремонта была проведена фото- и видеофиксация обстановки квартиры для воспроизведения ее в аутентичном виде. На сегодня проводятся работы по замене кровли, укреплению стен и фундамента этой части сооружения, затем начнутся работы по замене межэтажного перекрытия и инженерных коммуникаций, а в дальнейшем - отделочные работы.
"На втором этаже в комнатах будут организованы экспозиции, а на первом планируется создать сувенирную лавку. Все работы проводятся с согласия и под руководством жены сатирика Натальи Жванецкой. Мы планируем открыть музей-квартиру уже к этому туристическому сезону. Уверен, он также, как и музей-квартира Леонида Утесова, станет одним из мест, посещаемых туристами", - цитирует пресс-служба мэра города Геннадия Труханова.
Как отмечается, работы по капитальному ремонту сооружения производятся за внебюджетные средства.
Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года, где закончил институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В 1969 году вместе с Романом Карцевым
и Виктором Ильченко создали свой Одесский театр миниатюр, а в 1988 году Жванецкий стал художественным руководителем уже Московского театра миниатюр
. По произведениям Жванецкого созданы многочисленные спектакли, он автор множества книг, в частности, "Моя Одесса", "Жаркое лето", "Мой портфель".
Решением сессии Одесского городского совета от 21 февраля 1997 года Михаилу Жванецкому было присвоено звание "Почетный гражданин города Одессы". Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет.