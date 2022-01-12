Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220112/ochistka-1767427218.html
Автоэксперт объяснил, как правильно очистить машину от снега и льда
Автоэксперт объяснил, как правильно очистить машину от снега и льда - РИА Новости, 12.01.2022
Автоэксперт объяснил, как правильно очистить машину от снега и льда
При очистке машины от снега и льда важно соблюдать определенные правила, рассказал директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров в... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T04:15
2022-01-12T04:15
общество
зима
авилон
авто
россия
павел сидоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592765275_0:250:3194:2047_1920x0_80_0_0_1dd6b5672348cb53c6800c6fa82a51f7.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. При очистке машины от снега и льда важно соблюдать определенные правила, рассказал директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров в беседе с агентством "Прайм".По его словам, после ледяного дождя в районе щеток стеклоочистителя может образоваться наледь, так как работает электрический или воздушный подогрев. Из-за этого щетки примерзают к стеклу.Эксперт пояснил, что, если они примерзшие, то это может привести к поломке их моторчика, либо отрыву самих щеток, эластичных элементов."Поэтому, если есть такая возможность, то в данном случае лучше открыть дверь, включить прогрев автомобиля, и минуты три не трогать эту область. Через некоторое время можно попробовать рукой в перчатках аккуратно убрать уже оттаявшую наледь вокруг щеток", — заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220110/perestroenie-1767089047.html
зима
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592765275_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_0cf95b07ed12630ceea28e565d88dcfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, зима, авилон , авто, россия, павел сидоров
04:15 12.01.2022
 
Автоэксперт объяснил, как правильно очистить машину от снега и льда

Автоэксперт Сидоров: нельзя отрывать руками примерзшие щетки стеклоочистителя с автомобиля

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСнегопад
Снегопад - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Снегопад. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. При очистке машины от снега и льда важно соблюдать определенные правила, рассказал директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров в беседе с агентством "Прайм".
По его словам, после ледяного дождя в районе щеток стеклоочистителя может образоваться наледь, так как работает электрический или воздушный подогрев. Из-за этого щетки примерзают к стеклу.
"Первое — нужно понимать, что крайне нежелательно отрывать их руками либо, что еще более пагубно, не стоит включать привод поводков стеклоочистителя, и таким образом пытаться их активировать", — подчеркнул Сидоров.
Эксперт пояснил, что, если они примерзшие, то это может привести к поломке их моторчика, либо отрыву самих щеток, эластичных элементов.
"Поэтому, если есть такая возможность, то в данном случае лучше открыть дверь, включить прогрев автомобиля, и минуты три не трогать эту область. Через некоторое время можно попробовать рукой в перчатках аккуратно убрать уже оттаявшую наледь вокруг щеток", — заключил собеседник агентства.
Автомобильное движение по заснеженной дороге - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 03:18
Автоэксперт рассказал, как безопасно перестроиться на заснеженной дороге
 
ОбществоЗимаАвилонАвтоРоссияПавел Сидоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы Ирана
01:33Вучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются Западом
01:15Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведут
00:26В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
00:18Страны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в Госдепе
23:52Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России
23:32В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
23:31Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву
23:25Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
23:24В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
23:13Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ
23:07Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины
23:02Чешский премьер случайно выругался во время заседания
22:53Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины
22:49В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
22:45Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
22:36Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
22:34Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
22:33Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТО
22:29Главы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против России
Лента новостейМолния
Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы ИранаВучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются ЗападомАналитик объяснил, какие вложения никогда не подведутВ Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕСтраны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в ГосдепеГосдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения РоссииВ Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метровСамолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в МосквуТокаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядковВ Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию РоссииМишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕГосдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении УкраиныЧешский премьер случайно выругался во время заседанияГосдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг УкраиныВ США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТООнищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в СШАРогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТОГлавы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против России