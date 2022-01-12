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Автоэксперт объяснил, как правильно очистить машину от снега и льда
Автоэксперт объяснил, как правильно очистить машину от снега и льда - РИА Новости, 12.01.2022
Автоэксперт объяснил, как правильно очистить машину от снега и льда
При очистке машины от снега и льда важно соблюдать определенные правила, рассказал директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров в... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T04:15
2022-01-12T04:15
2022-01-12T04:15
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. При очистке машины от снега и льда важно соблюдать определенные правила, рассказал директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров в беседе с агентством "Прайм".По его словам, после ледяного дождя в районе щеток стеклоочистителя может образоваться наледь, так как работает электрический или воздушный подогрев. Из-за этого щетки примерзают к стеклу.Эксперт пояснил, что, если они примерзшие, то это может привести к поломке их моторчика, либо отрыву самих щеток, эластичных элементов."Поэтому, если есть такая возможность, то в данном случае лучше открыть дверь, включить прогрев автомобиля, и минуты три не трогать эту область. Через некоторое время можно попробовать рукой в перчатках аккуратно убрать уже оттаявшую наледь вокруг щеток", — заключил собеседник агентства.
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общество, зима, авилон , авто, россия, павел сидоров
Автоэксперт объяснил, как правильно очистить машину от снега и льда
Автоэксперт Сидоров: нельзя отрывать руками примерзшие щетки стеклоочистителя с автомобиля
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
При очистке машины от снега и льда важно соблюдать определенные правила, рассказал директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров в беседе с агентством "Прайм
".
По его словам, после ледяного дождя в районе щеток стеклоочистителя может образоваться наледь, так как работает электрический или воздушный подогрев. Из-за этого щетки примерзают к стеклу.
"Первое — нужно понимать, что крайне нежелательно отрывать их руками либо, что еще более пагубно, не стоит включать привод поводков стеклоочистителя, и таким образом пытаться их активировать", — подчеркнул Сидоров.
Эксперт пояснил, что, если они примерзшие, то это может привести к поломке их моторчика, либо отрыву самих щеток, эластичных элементов.
"Поэтому, если есть такая возможность, то в данном случае лучше открыть дверь, включить прогрев автомобиля, и минуты три не трогать эту область. Через некоторое время можно попробовать рукой в перчатках аккуратно убрать уже оттаявшую наледь вокруг щеток", — заключил собеседник агентства.