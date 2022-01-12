https://ria.ru/20220112/ochistka-1767427218.html

Автоэксперт объяснил, как правильно очистить машину от снега и льда

Автоэксперт объяснил, как правильно очистить машину от снега и льда - РИА Новости, 12.01.2022

Автоэксперт объяснил, как правильно очистить машину от снега и льда

При очистке машины от снега и льда важно соблюдать определенные правила, рассказал директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров в... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T04:15

2022-01-12T04:15

2022-01-12T04:15

общество

зима

авилон

авто

россия

павел сидоров

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. При очистке машины от снега и льда важно соблюдать определенные правила, рассказал директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров в беседе с агентством "Прайм".По его словам, после ледяного дождя в районе щеток стеклоочистителя может образоваться наледь, так как работает электрический или воздушный подогрев. Из-за этого щетки примерзают к стеклу.Эксперт пояснил, что, если они примерзшие, то это может привести к поломке их моторчика, либо отрыву самих щеток, эластичных элементов."Поэтому, если есть такая возможность, то в данном случае лучше открыть дверь, включить прогрев автомобиля, и минуты три не трогать эту область. Через некоторое время можно попробовать рукой в перчатках аккуратно убрать уже оттаявшую наледь вокруг щеток", — заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220110/perestroenie-1767089047.html

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общество, зима, авилон , авто, россия, павел сидоров