https://ria.ru/20220112/obvinenie-1767544858.html

СК предъявил обвинение задержанным по делу об убийстве девочки в Костроме

СК предъявил обвинение задержанным по делу об убийстве девочки в Костроме - РИА Новости, 12.01.2022

СК предъявил обвинение задержанным по делу об убийстве девочки в Костроме

Следователи предъявили обвинение задержанным по уголовному делу об убийстве ребенка в Костроме, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T18:19

2022-01-12T18:19

2022-01-12T18:19

происшествия

кострома

следственный комитет россии (ск рф)

россия

убийство пятилетней девочки в костроме

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение задержанным по уголовному делу об убийстве ребенка в Костроме, сообщается на сайте СК РФ.Четвертого января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, спустя непродолжительное время ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Были организованы поиски. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело потерпевшей нашли в комнате одного из общежитий Костромы. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемых. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию. Они признались в похищении и убийстве девочки. В четверг суд в Костроме арестовал обоих подозреваемых на два месяца."В зависимости от роли каждого ранее судимым 45-летнему и 24-летнему подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступлений... по ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), пп. "в, ж, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчины признали свою вину. Ход его расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.

https://ria.ru/20220112/zakon-1767511925.html

https://ria.ru/20220105/ubiystvo-1766634997.html

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происшествия, кострома, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство пятилетней девочки в костроме