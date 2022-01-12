Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220112/obvinenie-1767544858.html
СК предъявил обвинение задержанным по делу об убийстве девочки в Костроме
СК предъявил обвинение задержанным по делу об убийстве девочки в Костроме - РИА Новости, 12.01.2022
СК предъявил обвинение задержанным по делу об убийстве девочки в Костроме
Следователи предъявили обвинение задержанным по уголовному делу об убийстве ребенка в Костроме, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T18:19
2022-01-12T18:19
происшествия
кострома
следственный комитет россии (ск рф)
россия
убийство пятилетней девочки в костроме
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766616540_0:53:601:391_1920x0_80_0_0_afc81b2165f6b0092a328d36d37a7f22.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение задержанным по уголовному делу об убийстве ребенка в Костроме, сообщается на сайте СК РФ.Четвертого января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, спустя непродолжительное время ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Были организованы поиски. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело потерпевшей нашли в комнате одного из общежитий Костромы. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемых. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию. Они признались в похищении и убийстве девочки. В четверг суд в Костроме арестовал обоих подозреваемых на два месяца."В зависимости от роли каждого ранее судимым 45-летнему и 24-летнему подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступлений... по ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), пп. "в, ж, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчины признали свою вину. Ход его расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.
https://ria.ru/20220112/zakon-1767511925.html
https://ria.ru/20220105/ubiystvo-1766634997.html
кострома
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766616540_0:0:601:450_1920x0_80_0_0_c0ec2c54ab9ca3034b5de9f852f62756.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кострома, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство пятилетней девочки в костроме
18:19 12.01.2022
 
СК предъявил обвинение задержанным по делу об убийстве девочки в Костроме

СК предъявил обвинение задержанным по уголовному делу об убийстве ребенка в Костроме

© Фото : пресс-служба администрации КостромыЖители Костромы несут цветы и игрушки к месту похищения убитой девочки
Жители Костромы несут цветы и игрушки к месту похищения убитой девочки - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© Фото : пресс-служба администрации Костромы
Жители Костромы несут цветы и игрушки к месту похищения убитой девочки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение задержанным по уголовному делу об убийстве ребенка в Костроме, сообщается на сайте СК РФ.
Четвертого января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, спустя непродолжительное время ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Были организованы поиски. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело потерпевшей нашли в комнате одного из общежитий Костромы. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемых. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию. Они признались в похищении и убийстве девочки. В четверг суд в Костроме арестовал обоих подозреваемых на два месяца.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
15:44
В Костроме призвали скорее принять закон о пожизненном сроке для педофилов
"В зависимости от роли каждого ранее судимым 45-летнему и 24-летнему подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступлений... по ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), пп. "в, ж, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчины признали свою вину. Ход его расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.
Подозреваемые в убийстве девочки в Костромской области
5 января, 14:56
Опубликовано видео допроса подозреваемых в убийстве девочки в Костроме
 
ПроисшествияКостромаСледственный комитет России (СК РФ)РоссияУбийство пятилетней девочки в Костроме
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:26В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
00:18Страны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в Госдепе
23:52Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России
23:32В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
23:31Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву
23:25Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
23:24В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
23:13Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ
23:07Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины
23:02Чешский премьер случайно выругался во время заседания
22:53Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины
22:49В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
22:45Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
22:36Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
22:34Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
22:33Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТО
22:29Главы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против России
22:27В Госдепе ожидают новых контактов в Россией в предстоящие дни
22:27Госдеп прокомментировал проект санкций против России
22:22"Цветистый язык": Брижит Макрон прокомментировала слова мужа о непривитых
Лента новостейМолния
В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕСтраны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в ГосдепеГосдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения РоссииВ Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метровСамолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в МосквуТокаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядковВ Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию РоссииМишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕГосдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении УкраиныЧешский премьер случайно выругался во время заседанияГосдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг УкраиныВ США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТООнищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в СШАРогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТОГлавы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против РоссииВ Госдепе ожидают новых контактов в Россией в предстоящие дниГосдеп прокомментировал проект санкций против России "Цветистый язык": Брижит Макрон прокомментировала слова мужа о непривитых