https://ria.ru/20220112/obstrel-1767509701.html
В ДНР заявили о гранатометном обстреле села украинскими силовиками
В ДНР заявили о гранатометном обстреле села украинскими силовиками - РИА Новости, 12.01.2022
В ДНР заявили о гранатометном обстреле села украинскими силовиками
Украинские силовики из гранатометов обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Донецкой народной республике село Новая Таврия в Донбассе, заявили журналистам РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T15:34
2022-01-12T15:34
2022-01-12T15:34
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские силовики из гранатометов обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Донецкой народной республике село Новая Таврия в Донбассе, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ДНР заявляли, что за минувшие сутки украинские силовики семь раз открывали огонь по территории республики."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР.По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские силовики открыли огонь из гранатометов по селу Новая Таврия.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220111/zrk-1767296001.html
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили о гранатометном обстреле села украинскими силовиками
Представительство ДНР заявило о гранатометном обстреле села Новая Таврия со стороны ВСУ