https://ria.ru/20220112/obstrel-1767443599.html
В ДНР заявили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
В ДНР заявили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки - РИА Новости, 12.01.2022
В ДНР заявили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
Украинские силовики семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили журналистам в представительстве... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T09:56
2022-01-12T09:56
2022-01-12T09:56
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Украинские силовики семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ДНР заявляли, что 10 января украинские силовики два раза открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о семи нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны ВС Украины", - сказал офицер представительства ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным республике населенным пунктам Веселое, Горловка, Новоласпа и Коминтерново из гранатометов и стрелкового оружия.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220111/obstrel-1767320207.html
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в мире, горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
Представительство ДНР заявило о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки