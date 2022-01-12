https://ria.ru/20220112/obstrel-1767438092.html

В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки - РИА Новости, 12.01.2022

В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T09:03

2022-01-12T09:03

2022-01-12T09:03

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ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что 10 января украинские силовики один раз открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики открывали огонь по подконтрольным республике населенным пунктам Молодежное, Калиновка, Калиново и Голубовское из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220111/spetsnaz-1767354762.html

https://ria.ru/20220110/obstrel-1767222549.html

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луганская народная республика

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в мире, украина, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр