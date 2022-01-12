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Зеленский жестко обидел Меркель и настроил новые власти ФРГ против Украины
На Украине рассказали, что Зеленский жестко обидел Меркель - РИА Новости, 12.01.2022
Зеленский жестко обидел Меркель и настроил новые власти ФРГ против Украины
Экс-депутат Рады Тарас Черновол заявил в колонке для "Главреда", что плохие личные отношения президента Украины Владимира Зеленского и представителей... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T03:30
2022-01-12T11:53
в мире
украина
киев
германия
ангела меркель
владимир зеленский
нато
мид германии
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Экс-депутат Рады Тарас Черновол заявил в колонке для "Главреда", что плохие личные отношения президента Украины Владимира Зеленского и представителей руководства Германии испортили перспективы сотрудничества между странами.Бывший парламентарий отметил, что во время визита в Берлин Зеленский отказался встретиться с лидером зеленых Анналеной Бербок, которая сейчас занимает пост главы МИД ФРГ. Кроме того, украинский лидер не стал пытаться наладить связи с представителями СДПГ.Он также напомнил о введенном Германией запрете на продажу Украине оружия по линии НАТО. Политик назвал это решение Берлина "бедой" и "серьезной проблемой" для Киева.
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в мире, украина, киев, германия, ангела меркель, владимир зеленский, нато, мид германии, анналена бербок, тарас черновол
03:30 12.01.2022 (обновлено: 11:53 12.01.2022)
 
На Украине рассказали, что Зеленский жестко обидел Меркель

Экс-депутат Рады Черновол: Зеленский навредил отношениям с ФРГ, жестко обидев Меркель

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Экс-депутат Рады Тарас Черновол заявил в колонке для "Главреда", что плохие личные отношения президента Украины Владимира Зеленского и представителей руководства Германии испортили перспективы сотрудничества между странами.

"В отношениях Германии с Украиной будет срабатывать сугубо индивидуальный фактор. Зеленский умудрился несколько раз очень жестко обидеть Меркель, а, кроме того, во время последнего визита в Германию украинская власть сделала все возможное, чтобы не получить контакта на будущее с основными партиями новой коалиции", — написал Черновол.

Бывший парламентарий отметил, что во время визита в Берлин Зеленский отказался встретиться с лидером зеленых Анналеной Бербок, которая сейчас занимает пост главы МИД ФРГ. Кроме того, украинский лидер не стал пытаться наладить связи с представителями СДПГ.
"Вот и имеем соответствующий результат: немцы особо не собираются поддерживать Украину", — заключил Черновол.
Он также напомнил о введенном Германией запрете на продажу Украине оружия по линии НАТО. Политик назвал это решение Берлина "бедой" и "серьезной проблемой" для Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
Вчера, 16:21
На Украине заявили о неадекватности политики Зеленского
 
В миреУкраинаКиевГерманияАнгела МеркельВладимир ЗеленскийНАТОМИД ГерманииАнналена БербокТарас Черновол
 
 
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