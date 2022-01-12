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Зеленский жестко обидел Меркель и настроил новые власти ФРГ против Украины
На Украине рассказали, что Зеленский жестко обидел Меркель - РИА Новости, 12.01.2022
Зеленский жестко обидел Меркель и настроил новые власти ФРГ против Украины
Экс-депутат Рады Тарас Черновол заявил в колонке для "Главреда", что плохие личные отношения президента Украины Владимира Зеленского и представителей... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T03:30
2022-01-12T03:30
2022-01-12T11:53
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Экс-депутат Рады Тарас Черновол заявил в колонке для "Главреда", что плохие личные отношения президента Украины Владимира Зеленского и представителей руководства Германии испортили перспективы сотрудничества между странами.Бывший парламентарий отметил, что во время визита в Берлин Зеленский отказался встретиться с лидером зеленых Анналеной Бербок, которая сейчас занимает пост главы МИД ФРГ. Кроме того, украинский лидер не стал пытаться наладить связи с представителями СДПГ.Он также напомнил о введенном Германией запрете на продажу Украине оружия по линии НАТО. Политик назвал это решение Берлина "бедой" и "серьезной проблемой" для Киева.
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в мире, украина, киев, германия, ангела меркель, владимир зеленский, нато, мид германии, анналена бербок, тарас черновол
03:30 12.01.2022 (обновлено: 11:53 12.01.2022)
На Украине рассказали, что Зеленский жестко обидел Меркель
Экс-депутат Рады Черновол: Зеленский навредил отношениям с ФРГ, жестко обидев Меркель