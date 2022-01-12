https://ria.ru/20220112/obida-1767429129.html

Зеленский жестко обидел Меркель и настроил новые власти ФРГ против Украины

На Украине рассказали, что Зеленский жестко обидел Меркель - РИА Новости, 12.01.2022

Зеленский жестко обидел Меркель и настроил новые власти ФРГ против Украины

Экс-депутат Рады Тарас Черновол заявил в колонке для "Главреда", что плохие личные отношения президента Украины Владимира Зеленского и представителей... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T03:30

2022-01-12T03:30

2022-01-12T11:53

в мире

украина

киев

германия

ангела меркель

владимир зеленский

нато

мид германии

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Экс-депутат Рады Тарас Черновол заявил в колонке для "Главреда", что плохие личные отношения президента Украины Владимира Зеленского и представителей руководства Германии испортили перспективы сотрудничества между странами.Бывший парламентарий отметил, что во время визита в Берлин Зеленский отказался встретиться с лидером зеленых Анналеной Бербок, которая сейчас занимает пост главы МИД ФРГ. Кроме того, украинский лидер не стал пытаться наладить связи с представителями СДПГ.Он также напомнил о введенном Германией запрете на продажу Украине оружия по линии НАТО. Политик назвал это решение Берлина "бедой" и "серьезной проблемой" для Киева.

https://ria.ru/20220111/zelenskiy-1767360311.html

украина

киев

германия

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