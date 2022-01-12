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В МИД призвали НАТО работать по вопросу нерасширения на восток
В МИД призвали НАТО работать по вопросу нерасширения на восток - РИА Новости, 12.01.2022
В МИД призвали НАТО работать по вопросу нерасширения на восток
Москва исходит из того, что в работе надо продвигаться по всем трекам, в частности, по теме нерасширения НАТО на восток, заявил замглавы МИД России Александр... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T20:50
2022-01-12T20:50
в мире
москва
александр грушко
нато
россия
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Москва исходит из того, что в работе надо продвигаться по всем трекам, в частности, по теме нерасширения НАТО на восток, заявил замглавы МИД России Александр Грушко по итогам заседания Совета РФ-НАТО (СРН)."Если говорить о последующих шагах, то мы исходим из того, что надо продвигаться по всем трем трекам", - сказал на пресс-конференции Грушко, подчеркнув, что в ходе заседания СРН выступили все страны-члены НАТО, а российская делегация в ходе живого обмена мнениями несколько раз брала слово.Первый трек, по его словам, - это стабилизация ситуации в плане развертывания сил и обращение этого процесса вспять, возвращение к ситуации 1997 года, который был спокоен с точки зрения "угроз и контругроз" - это устраивало всех. Второй трек - непродвижение НАТО на восток и разработка юридически обязывающих гарантий по этому вопросу. Третий трек, добавил Грушко, связан с мерами, которые помогли бы устранить угрозу военных столкновений.
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в мире, москва, александр грушко, нато, россия
20:50 12.01.2022
 
В МИД призвали НАТО работать по вопросу нерасширения на восток

Замглавы МИД Грушко призвал НАТО работать по вопросу нерасширения альянса на восток

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Москва исходит из того, что в работе надо продвигаться по всем трекам, в частности, по теме нерасширения НАТО на восток, заявил замглавы МИД России Александр Грушко по итогам заседания Совета РФ-НАТО (СРН).
"Если говорить о последующих шагах, то мы исходим из того, что надо продвигаться по всем трем трекам", - сказал на пресс-конференции Грушко, подчеркнув, что в ходе заседания СРН выступили все страны-члены НАТО, а российская делегация в ходе живого обмена мнениями несколько раз брала слово.
Первый трек, по его словам, - это стабилизация ситуации в плане развертывания сил и обращение этого процесса вспять, возвращение к ситуации 1997 года, который был спокоен с точки зрения "угроз и контругроз" - это устраивало всех. Второй трек - непродвижение НАТО на восток и разработка юридически обязывающих гарантий по этому вопросу. Третий трек, добавил Грушко, связан с мерами, которые помогли бы устранить угрозу военных столкновений.
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
20:18
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В миреМоскваАлександр ГрушкоНАТОРоссия
 
 
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