https://ria.ru/20220112/nerasshirenie-1767569404.html

В МИД призвали НАТО работать по вопросу нерасширения на восток

В МИД призвали НАТО работать по вопросу нерасширения на восток - РИА Новости, 12.01.2022

В МИД призвали НАТО работать по вопросу нерасширения на восток

Москва исходит из того, что в работе надо продвигаться по всем трекам, в частности, по теме нерасширения НАТО на восток, заявил замглавы МИД России Александр... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T20:50

2022-01-12T20:50

2022-01-12T20:50

в мире

москва

александр грушко

нато

россия

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Москва исходит из того, что в работе надо продвигаться по всем трекам, в частности, по теме нерасширения НАТО на восток, заявил замглавы МИД России Александр Грушко по итогам заседания Совета РФ-НАТО (СРН)."Если говорить о последующих шагах, то мы исходим из того, что надо продвигаться по всем трем трекам", - сказал на пресс-конференции Грушко, подчеркнув, что в ходе заседания СРН выступили все страны-члены НАТО, а российская делегация в ходе живого обмена мнениями несколько раз брала слово.Первый трек, по его словам, - это стабилизация ситуации в плане развертывания сил и обращение этого процесса вспять, возвращение к ситуации 1997 года, который был спокоен с точки зрения "угроз и контругроз" - это устраивало всех. Второй трек - непродвижение НАТО на восток и разработка юридически обязывающих гарантий по этому вопросу. Третий трек, добавил Грушко, связан с мерами, которые помогли бы устранить угрозу военных столкновений.

https://ria.ru/20220112/bezopasnost-1767565311.html

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в мире, москва, александр грушко, нато, россия