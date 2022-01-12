https://ria.ru/20220112/natsenka-1767439196.html
Крупнейшие российские ретейлеры ограничат наценку на некоторые продукты
X5 Group и "Магнит" ограничат наценку на социально значимые товары - РИА Новости, 12.01.2022
Крупнейшие российские ретейлеры ограничат наценку на некоторые продукты
АО "Тандер" (торговые сети "Магнит" и "Дикси") и Х5 Retail Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель, "Чижик") заявили о готовности ограничить... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T09:12
2022-01-12T09:12
2022-01-12T11:51
общество
x5 retail group
магнит (компания-ритейлер)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. АО "Тандер" (торговые сети "Магнит" и "Дикси") и Х5 Retail Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель, "Чижик") заявили о готовности ограничить наценку на значимые продовольственные товары десятью процентами, торговая сеть "Бристоль" — 10-15%, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы России.Так ритейлеры отреагировали на предложение ФАС проработать механизмы ответственного ценообразования, направленные на добровольное взятие на себя обязательств по снижению стоимости социально значимых продуктов.В их число вошли хлеб, мука, растительное масло, сахар, соль, молоко, крупы (рис, гречка, манка, пшено), яйца куриные, макаронные изделия, некоторые виды овощей, фруктов и другие.ФАС изучает поступившие от компаний предложения.Ранее научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг допустил введение в России продуктовых карточек для малообеспеченных граждан из-за роста потребительских цен. Он призвал не бояться такого сценария и отметил, что подобная мера распространена во многих развитых странах.
https://ria.ru/20220111/tseny-1767265265.html
https://ria.ru/20211127/tseny-1760993958.html
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общество, x5 retail group, магнит (компания-ритейлер), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
09:12 12.01.2022 (обновлено: 11:51 12.01.2022)
X5 Group и "Магнит" ограничат наценку на социально значимые товары
Сети X5 Retail Group и "Магнит" предложили ФАС снизить наценку на базовые продукты до 10%