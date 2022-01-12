21:06 12.01.2022 (обновлено: 21:11 12.01.2022)
В Бундестаге поддержали Россию в вопросе нерасширения НАТО
Немецкий депутат Котре: Россия вправе требовать у НАТО заблокировать вступление Украины
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Россия имеет право требовать у НАТО, чтобы прием Украины был заблокирован, заявил РИА Новости, комментируя состоявшееся заседания Совета РФ-НАТО, депутат бундестага ФРГ, член комитета по международной политике Штеффен Котре ("Альтернатива для Германии").
"Хорошо, что (участники заседания Совета Россия-НАТО) друг с другом разговаривают. Министр иностранных дел (Германии Анналена Бербок) также указала на то, что дипломатия играет главную роль, так оно и есть. Но возможные результаты в краткосрочной перспективе, я считаю, не просматриваются. Я рассчитываю, что постепенное сближение продолжится, что доверие в отношениях будет пошагово восстановлено. Россия, так сказать, после окончания холодной войны, была взята в клещи, расширение НАТО на восток произошло вопреки договоренностям, НАТО приблизилась к российским границам, США открыли повсюду базы. У России справедливо возникает тошнотворное чувство, Россия имеет право настаивать на том, чтобы Украина сейчас не досталась НАТО", - заявил парламентарий.
Заседание Совета Россия-НАТО прошла в среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Российскую межведомственную делегацию на первой за последние два года встрече Совета РФ-НАТО в Брюсселе представили замглавы МИД РФ Александр Грушко и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, участвовавший в переговорах РФ-США в Женеве. В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
По словам Котре, гарантии со стороны Запада отказаться от расширения НАТО и присоединения Украины к альянсу "должны последовать", так как у России есть "негативный опыт", а также потому, что это "совершенно легитимный запрос". Он напомнил о Карибском кризисе, когда Советский Союз отказался от идеи размещения ракет на Кубе после того, как США потребовали прекратить эти "угрожающие действия".
Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. После 2008 года работа Совета затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания Совета Россия-НАТО состоялись в 2019 году. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии, а также закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.