20:36 12.01.2022 (обновлено: 20:52 12.01.2022)
Россия обозначила НАТО контрмеры, заявил Грушко
Замглавы МИД Грушко: Россия обозначила НАТО контрмеры для защиты своей безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПеред началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Россия обозначила НАТО контрмеры, которые она примет в случае угрозы своей безопасности, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
"Да, Россия обозначила (на заседании Совета РФ-НАТО контрмеры). У нас есть весь набор военно- технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем - если нашу территорию рассматривают как объект, нацеленный для ударных средств", - сказал Грушко журналистам после заседания Совета Россия-НАТО.
Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. Орган способствовал сотрудничеству между Москвой и странами альянса по важным направлениям, в частности борьбе с международным терроризмом. После 2008 года работа СРН затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания СРН состоялись в 2019 году. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло в октябре 2021 года, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии и закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.