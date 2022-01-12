https://ria.ru/20220112/nato-1767568160.html

Россия обозначила НАТО контрмеры, заявил Грушко

Россия обозначила НАТО контрмеры, заявил Грушко - РИА Новости, 12.01.2022

Россия обозначила НАТО контрмеры, заявил Грушко

Россия обозначила НАТО контрмеры, которые она примет в случае угрозы своей безопасности, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T20:36

2022-01-12T20:36

2022-01-12T20:52

в мире

александр грушко

нато

совет россия-нато

россия

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Россия обозначила НАТО контрмеры, которые она примет в случае угрозы своей безопасности, заявил замглавы МИД России Александр Грушко."Да, Россия обозначила (на заседании Совета РФ-НАТО контрмеры). У нас есть весь набор военно- технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем - если нашу территорию рассматривают как объект, нацеленный для ударных средств", - сказал Грушко журналистам после заседания Совета Россия-НАТО.Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. Орган способствовал сотрудничеству между Москвой и странами альянса по важным направлениям, в частности борьбе с международным терроризмом. После 2008 года работа СРН затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания СРН состоялись в 2019 году. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло в октябре 2021 года, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии и закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. После заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе также должны последовать консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220112/lukyanov-1767567592.html

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в мире, александр грушко, нато, совет россия-нато, россия