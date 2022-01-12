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Россия может перейти к политике контрсдерживания НАТО, заявил Грушко
Россия может перейти к политике контрсдерживания НАТО, заявил Грушко - РИА Новости, 12.01.2022
Россия может перейти к политике контрсдерживания НАТО, заявил Грушко
Россия начнет контрсдерживание НАТО, если альянс переходит к политике сдерживания Москвы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T20:07
2022-01-12T20:07
2022-01-12T20:44
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Россия начнет контрсдерживание НАТО, если альянс переходит к политике сдерживания Москвы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны будет политика контрсдерживания, если будет устрашение, значит, будет контрустрашение, если будет поиск уязвимостей в оборонной системе Российской Федерации, значит, это будет и поиск уязвимостей НАТО. Это не наш выбор, но иного пути не будет, если нам не удастся переломить нынешний опасный ход событий", - сказал он по итогам заседания Совета Россия-НАТО.По его словам, "дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности"."Россия не согласна с таким сценарием, и те меры, которые мы предлагаем и как они зафиксированы в проекте соглашения, позволяют кардинальным образом развернуть эту ситуацию, вернуться к построению европейской безопасности", - добавил замминистра.Грушко отметил, что предложение России "носит комплексный характер, все элементы нашего предложения взаимосвязаны".Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а в Вене позднее пройдут консультации на площадке ОБСЕ.
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в мире, сша, москва, александр грушко, нато, обсе, россия
20:07 12.01.2022 (обновлено: 20:44 12.01.2022)
Россия может перейти к политике контрсдерживания НАТО, заявил Грушко
Замглавы МИД Грушко: Россия может перейти к политике контрсдерживания НАТО
БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Россия
начнет контрсдерживание НАТО
, если альянс переходит к политике сдерживания Москвы
, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко
.
"Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны будет политика контрсдерживания, если будет устрашение, значит, будет контрустрашение, если будет поиск уязвимостей в оборонной системе Российской Федерации, значит, это будет и поиск уязвимостей НАТО. Это не наш выбор, но иного пути не будет, если нам не удастся переломить нынешний опасный ход событий", - сказал он по итогам заседания Совета Россия-НАТО.
По его словам, "дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности".
"Россия не согласна с таким сценарием, и те меры, которые мы предлагаем и как они зафиксированы в проекте соглашения, позволяют кардинальным образом развернуть эту ситуацию, вернуться к построению европейской безопасности", - добавил замминистра.
Грушко отметил, что предложение России "носит комплексный характер, все элементы нашего предложения взаимосвязаны".
Россия и США
9-10 января в Женеве
провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых среду в Брюсселе
состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а в Вене
позднее пройдут консультации на площадке ОБСЕ
.