https://ria.ru/20220112/nato-1767562591.html
Испания на Совете Россия — НАТО поддержала целостность Украины
Испания на Совете Россия — НАТО поддержала целостность Украины - РИА Новости, 12.01.2022
Испания на Совете Россия — НАТО поддержала целостность Украины
Испания в ходе заседания Совета Россия-НАТО заявила о необходимости соблюдения территориальной целостности таких стран, как Украина, Грузия и Молдавия, сообщил... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T20:05
2022-01-12T20:05
2022-01-12T20:05
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МАДРИД, 12 янв – РИА Новости. Испания в ходе заседания Совета Россия-НАТО заявила о необходимости соблюдения территориальной целостности таких стран, как Украина, Грузия и Молдавия, сообщил испанский МИД.От Испании в заседании участвовала государственный секретарь по международным делами Анхелес Морено Бау, которая "подчеркнула важность единства между союзниками" и выступила за "дипломатический путь разрешения противоречий"."Также она выступила в защиту наших ценностей и принципов и за уважение суверенитета и территориальной целостности Украины, а также Грузии и Молдавии и их международно признанных границ", - говорится в сообщении испанского МИД."С другой стороны, она выступила за транспарентность и обмен информацией и призвала к установлению позитивной повестки дня на благо доверия", - добавили в МИД.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, ранее в понедельник в Женеве прошли двусторонние переговоры между делегациями России и США. В четверг в Вене запланированы переговоры в формате РФ-ОБСЕ.
https://ria.ru/20220112/gaz-1767541608.html
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в мире, украина, грузия, сша, вена, совет россия-нато, россия
Испания на Совете Россия — НАТО поддержала целостность Украины
Испания на Совете Россия — НАТО поддержала целостность Украины, Грузии и Молдавии