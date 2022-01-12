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Россия не позволит диктовать условия присутствия при НАТО, заявили в МИД

Россия не позволит диктовать условия присутствия при НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 12.01.2022

Россия не позволит диктовать условия присутствия при НАТО, заявили в МИД

Россия не позволит никому диктовать, какое у нее должно быть присутствие при НАТО, заявил замглавы МИД России Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T19:55

2022-01-12T19:55

2022-01-12T20:08

в мире

бельгия

александр грушко

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет россия-нато

россия

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Россия не позволит никому диктовать, какое у нее должно быть присутствие при НАТО, заявил замглавы МИД России Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия - НАТО."Если и когда НАТО ляжет все-таки на другой курс, который позволит ей встроиться в коллективные усилия по построению безопасности, которая бы не основывалась на тех принципах, на которых НАТО пытается выстроить сегодня, я не исключаю, что наше дипломатическое присутствие здесь может быть восстановлено", - сказал Грушко на пресс-конференции.По его словам, нужна позитивная повестка дня - поиск областей сотрудничества и общих интересов.В октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил об ответных мерах России на высылку российских дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостановило работу с 1 ноября. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.

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в мире, бельгия, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет россия-нато, россия