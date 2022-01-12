19:55 12.01.2022 (обновлено: 20:08 12.01.2022)
Россия не позволит диктовать условия присутствия при НАТО, заявили в МИД
Замглавы МИД Грушко: Россия не позволит диктовать, какое должно быть присутствие при НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Россия не позволит никому диктовать, какое у нее должно быть присутствие при НАТО, заявил замглавы МИД России Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия - НАТО.
"Россия не позволит никому диктовать, какое должно быть присутствие. По большому счету, если натовцы все время заявляют о том, что не имеют враждебных намерений в отношении России, что хотят выстраивать отношения сотрудничества с РФ, они должны быть заинтересованы в том, что российских дипломатов должно быть больше", - сказал Грушко на пресс-конференции.
"Если и когда НАТО ляжет все-таки на другой курс, который позволит ей встроиться в коллективные усилия по построению безопасности, которая бы не основывалась на тех принципах, на которых НАТО пытается выстроить сегодня, я не исключаю, что наше дипломатическое присутствие здесь может быть восстановлено", - сказал Грушко на пресс-конференции.
По его словам, нужна позитивная повестка дня - поиск областей сотрудничества и общих интересов.
В октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил об ответных мерах России на высылку российских дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостановило работу с 1 ноября. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.