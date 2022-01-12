https://ria.ru/20220112/nato-1767560108.html
НАТО воспринимает Россию как главного противника, заявил Грушко
НАТО воспринимает Россию как главного противника, заявил Грушко - РИА Новости, 12.01.2022
НАТО воспринимает Россию как главного противника, заявил Грушко
Россия является главным противником для НАТО, Москва не может с этим согласиться, будет предпринимать все меры для недопущения ущемления законных интересов... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T19:47
2022-01-12T19:47
2022-01-12T19:57
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Россия является главным противником для НАТО, Москва не может с этим согласиться, будет предпринимать все меры для недопущения ущемления законных интересов Российской Федерации, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене позднее пройдут консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."НАТО просто отказалась от этого (взаимодействия - ред.), заявила о том, что она переходит к сдерживанию России. Россия - их главный противник и главная угроза, с чем мы согласиться не можем и будем принимать все меры - политические, военно-технические, для того, чтобы не допустить какого-либо ущемления законных интересов оборонных и безопасности России", - сказал Грушко журналистам.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220112/deeskalatsiya-1767554354.html
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в мире, нато, россия, сша, вена, александр грушко, совет россия-нато
19:47 12.01.2022 (обновлено: 19:57 12.01.2022)
НАТО воспринимает Россию как главного противника, заявил Грушко
Замглавы МИД Грушко: НАТО воспринимает Россию как главного противника