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Разговор России и НАТО выявил много расхождений, заявил Грушко

Разговор России и НАТО выявил много расхождений, заявил Грушко - РИА Новости, 12.01.2022

Разговор России и НАТО выявил много расхождений, заявил Грушко

Переговоры России и НАТО были откровенными и насыщенными, в них было выявлено много расхождений по фундаментальным вопросам, заявил замглавы МИД РФ Александр... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T19:24

2022-01-12T19:24

2022-01-12T19:37

нато

россия

в мире

сша

александр грушко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет россия-нато

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Переговоры России и НАТО были откровенными и насыщенными, в них было выявлено много расхождений по фундаментальным вопросам, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. После 2008 года работа Совета затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания Совета Россия-НАТО состоялись в 2019 году. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии, а также закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.

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сша

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нато, россия, в мире, сша, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет россия-нато