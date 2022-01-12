19:24 12.01.2022 (обновлено: 19:37 12.01.2022)
Разговор России и НАТО выявил много расхождений, заявил Грушко
Грушко: разговор России и НАТО получился откровенный и прямой, выявил много расхождений
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Переговоры России и НАТО были откровенными и насыщенными, в них было выявлено много расхождений по фундаментальным вопросам, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Хочу сказать, что разговор получился достаточно откровенный, прямой, глубокий, насыщенный. Но одновременно он выявил большое количество расхождений по фундаментальным вопросам", - сказал Грушко по итогам заседания Совета Россия-НАТО.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. После 2008 года работа Совета затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания Совета Россия-НАТО состоялись в 2019 году. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии, а также закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.