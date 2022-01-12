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НАТО выделяет колоссальные ресурсы на сдерживание России, заявил Грушко
НАТО выделяет колоссальные ресурсы на сдерживание России, заявил Грушко - РИА Новости, 12.01.2022
НАТО выделяет колоссальные ресурсы на сдерживание России, заявил Грушко
НАТО настроена на сдерживание России, на это выделяются колоссальные ресурсы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T19:19
2022-01-12T19:19
2022-01-12T19:30
в мире
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россия
александр грушко
совет россия-нато
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. НАТО настроена на сдерживание России, на это выделяются колоссальные ресурсы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Во главу угла натовской политики и военного строительства ставится задача сдерживания России. Под это выделяются колоссальные ресурсы, не скрывается, что это главное предназначение альянса, и сам этот факт разрушающе действует на попытки выстроить общеевропейскую безопасность на иных принципах", - сказал Грушко по итогам заседания Совета Россия-НАТО.
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в мире, нато, россия, александр грушко, совет россия-нато
19:19 12.01.2022 (обновлено: 19:30 12.01.2022)
НАТО выделяет колоссальные ресурсы на сдерживание России, заявил Грушко
Замглавы МИД Грушко: НАТО выделяет колоссальные ресурсы на сдерживание России